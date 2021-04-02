12 منافسة في نهائي موسم خيول القفز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي، منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية دوري الإمارات، وتقام 12 منافسة في الختام على يومين، وتقام منافسات اليوم للخيول الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة، أبرزها منافسة الخيول عمر 5 سنوات مواليد (2016)، على حواجز (110) سم، وتليها مسابقة الخيول عمر 6 سنوات مواليد (2015)، على حواجز (120) سم، ثم الخيول عمر 7 سنوات مواليد (2014)، على حواجز (125) سم.

وستقام منافستان بالنظام المفتوح بشأن المشاركة، الأولى من جولة واحدة، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (125 ـ 130) سم، والثانية من مرحلتين، على حواجز (130) سم، ومثلهما للفرسان المبتدئين، الأولى من جولة واحدة على حواجز (110) سم، والثانية من جولة مع تمايز على حواجز، يتراوح ارتفاعها بين (110 ـ 115) سم،

يمثل اتحاد الفروسية، حسام زميت، في نهائي الخيول الصغيرة، ويترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم، لجنة التحكيم، بمعاونة 5 محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات، الدولي مارك دبيير، بمساعدة عبد الرؤوف محمد، ويشرف على ميادين الختام، الدولي علي مهاجر، بمعاونة أربعة مشرفين دوليين.

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