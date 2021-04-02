520 ألف درهم جوائز سباق مضمار العين اليوم

المصدر: العين- طلحة عبد الله

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم، حفل سباقه الثالث عشر قبل الأخير، والذي يتضمن سبعة أشواط، خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد فقط، هو الشوط الثاني، خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في السباق 94 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 520 ألف درهم.



يبدأ حفل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، والذي ينطلق لمسافة 1400 متر، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة، حيث تتنافس عدد من الخيول القوية للفوز باللقب، ويبرز منها (الغربي)، و(إيه إف المجاز).



وتستمر المنافسة في الشوط الثاني، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر، ومن الخيول المرشحة للفوز بصدارة هذا الشوط (رايق)، و(لا هموم)، وفي الشوط الثالث للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، يحاول (همان الجسرة)، الفوز باللقب، ولكن عليه أن يتجاوز أولاً (ويل باور)، وخيولاً أخرى قوية منافسة.



الإثارة متواصلة



في الشوط الرابع، والذي ينطلق لمسافة 2000 متر، تتواصل الإثارة، حيث توجد خيول عدة طامحة للقب، يبرز منها (منور)، و(كسرى)، وفي الشوط الخامس المخصص للمهرات والأفراس، والذي ينطلق لمسافة الميل، يبرز كل من (إيه إف تبيان)، و(سندس)، كمرشحين محتملين للفوز باللقب، في حين ينطلق الشوط السادس لمسافة السرعة، بمشاركة عدد من الخيول، التي لم يسبق لها المشاركة في السباق من قبل.



وفي اختتام الحفل بالشوط السابع الأخير، تنطلق بطولة العين سبرينت (هيبة)، بمشاركة خيول قوية، مثل (غزوان الخالدية)، و(روعة) و(إم إتش رحال)، وينتظر أن تبلغ الإثارة ذروتها في هذا الشوط.





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