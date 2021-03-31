الباشا وهيسكث إلى نهائي «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تأهل فريقا الباشا وهيسكث إلى المباراة النهائية لبطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر مارس والمقرر إقامتها غداً بعد الفوز على فريقي ايفزا «مهرة» وبيلاندي، على التوالي، بعدما كان الأخيرين قاب قوسين أو أدنى من الفوز والتأهل إلا انهما فرطا في التقدم.

وانتهت المباراة الأولى التي جمعت بين الباشا وايفزا «مهرة» بفوز الباشا بالهدف الحاسم بعد مباراة متكافئة انتهت بتعادلهما في الوقت الأصلي بستة أهداف لكل منهما خلال المباراة التي شهدت تبادل التقدم بين طرفيها على مدار الأشواط الأربعة.

أما المباراة الثانية التي جمعت بين هيسكث وبيلاندي، فقد عرفت التعادل في وقتها الأصلي بخمسة أهداف لكل فريق، وأضاع حبتور الحبتور فرصة فوز بيلاندي مرتين الأولى بإهدار ضربة جزائية، كما أهدر فرصة الفوز بالهدف الذهبي حينما انفرد تماماً بالمرمى ولكنه تسرّع فخرجت الكرة بعيداً.

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