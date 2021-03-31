«شديد» بطل كأس منصور بن زايد في الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

توج الجواد «شديد» لإسطبل النشاما وقيادة الفارس فيصل الفرماوي، بطلاً لكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتنظيم وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس بمضمار نادي الصيد للفروسية.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

شهد السباق وتوج الفائزين د. مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، الذي تسلم أيضاً درعاً تذكارية مقدمة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

16

واجتذب السباق 16 من نخبة الخيول، وقدم الجواد «شديد» عرضاً مبهراً نال به الإعجاب من قبل المراقبين، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه ووصيفه «فرح الشام» للشيخ سعد فهد صباح الصباح، وقيادة الفارس عبدالله الفراج.

وقطع «شديد» مسافة السباق البالغة 2200 متر، في زمن وقدره 2:37:90 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «جي أي كون» لإسطبل الأبرق، وبقيادة الفارس سالم العجمي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى المهرجان أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، نادي أبوظبي للصقارين، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز