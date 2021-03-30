الريسي يهنئ القيادة الرشيدة بالنجاح والانتصار في كأس دبي العالمي

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

هنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، القيادة الرشيدة بالانتصارات الرائعة لخيول الإمارات في النسخة الـ 25 لكأس دبي العالمي للخيول، وحصول الجواد «ميستيك جايد» على لقب الشوط الرئيسي ليرفع رصيد الإمارات في هذا السباق الأقوى على مستوى العالم إلى 13 انتصاراً، وانتصارات فريق جودلفين إلى 9 انتصارات.

وأضاف: كأس دبي العالمي للخيول ظل يمثل القيمة الكبرى في عالم سباقات الخيول منذ انطلاقته، وسيظل رائداً ومميزاً ومتفرداً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي أطلق فكرة الحدث وظل يتابعها ويساندها لتبهر العالم في كل نسخة.

وأشاد الريسي بالنجاح الكبير لكأس دبي العالمي في يوبيله الفضي، مما يؤكد قدرة الإمارات على صناعة النجاح في كل الظروف.

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