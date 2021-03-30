غنتوت يتوج بأغلى كؤوس البولو

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توج فريق غنتوت بلقب النسخة 21 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على ملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق واستمرت 9 أيام بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للبولو، ونجح غنتوت في انتزاع اللقب بعد الفوز على الحبتور 9 - 7 .

وعقب اللقاء توج الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، الفريق الفائز بكأس البطولة بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي.

تهنئة

وهنأ الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان فريق غنتوت باللقب، مشيداً بسعيه الدؤوب لتحقيق الفوز وحصد الكأس معرباً عن سعادته بالنجاح الباهر للبطولة رغم أنها أقيمت من دون حضور الجماهير تجاوباً مع التدابير الاحترازية المقررة للتصدي لجائحة كورونا، مشيداً بالفرق المشاركة والتي قدمت عروضاً قوية وكانت في مستوى الحدث بمظهرها الأنيق وحضورها المميز.

وأضاف: ليس غريباً أن تتحلى جميع الفرق بالروح الرياضية العالية والأخلاق الرفيعة طالما أن البطولة تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً وهو اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فضلاً عن إنها تحظى بالدعم والاهتمام والرعاية من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو والذي كانت له مجهودات عظيمة وجهود كبيرة ومهمة أسهمت في التطور الذي حققته هذه الرياضة على مستوى الدولة بالانتشار والاهتمام من شرائح المجتمع بما يعكس الصورة المشرفة لأهميتها ودورها في غرس قيم المنافسة والتحدي والسعي لبلوغ الأهداف مهما كانت التحديات، في إطار التنافس الرياضي والروح العالية بين المشاركين.

نجاحات

وثمن زايد الزعابي نجاح البطولة وموسم نادي غنتوت، ذاكراً أن هذا النجاح تحقق بدعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان وتوجيهاته المستمرة في الالتزام بالتدابير الاحترازية، بجانب رعاية مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، وأعرب الزعابي عن سعادته بالإنجازات التي حققها فريق نادي غنتوت، مشيراً إلى أنه حصل خلال الموسم الحالي على أهم 4 بطولات في الموسم وهي: بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بطولة الإمارات الدولية، بطولة جمعية الإمارات، كأس دبي الذهبية، متمنياً استمرار الفريق في درب النجاحات.

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