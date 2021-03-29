"غنتوت" يتوج بطلا لكأس رئيس الدولة للبولو

المصدر: وام

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الحادية والعشرين، التي أقيمت بنادي غنتوت / بدون جمهور /، خلال الفترة من 18 وحتى 28 مارس ونظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو

حضر مراسم التتويج الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، وسعادة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وسعادة زايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو .

وفاز فريق غنتوت بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق الحبتور بنتيجة 7/9 في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب الشيخ زايد للبولو .. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت قبل المباراة النهائية، حقق فريق أبوظبي المركز الثالث بعد فوزه على فريق ياس القابضة بنتيجة 5/9 .

بدوره ثمن سعادة زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي رعاية ودعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للمسابقات في الموسم الرياضي 2020/ 2021، الذي اختتم بحصول فريق غنتوت على أربع بطولات في موسم استثنائي، ومتابعة وحرص سموه على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في أبوظبي.

وأشاد الزعابي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي والشركات الراعية، موجها الشكر لفريق عمل نادي غنتوت واللجنة المنظمة العليا، على الدور الكبير الذي قاموا به منذ انطلاق الموسم وحتى نهايته.

وأعرب عن سعادته بحصول فريق غنتوت للبولو على أهم أربع بطولات في الدولة وهي : بطولة الإمارات الدولية للبولو، وبطولة جمعية الإمارات للبولو، وكأس دبي الذهبية، وكأس رئيس الدولة.

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