8 مشاهد بارزة في اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي- خالد المهيري

تميز اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي بعدد من الأحداث والنتائج التي أظهرت لنا هذه الأمسية العالمية، التي ما زالت تستقطب كافة محبي سباقات الخيول حول العالم، «البيان الرياضي» تستعرض أبرز 8 مشاهد في تلك النسخة:

1 ذكرى الراحل بقي فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حاضراً في نفوس وقلوب المشاركين في الحدث العالمي الكبير، إذ تم تقديم عرض يوثق مسيرة وإنجازات فقيد الوطن الطويلة، كما تحدث عدد من المدربين والفرسان عن مآثر الراحل الكبير وإنجازاته في الفروسية وسباقات الخيل محلياً وعالمياً.

2 نجاح كبير على الرغم من جائحة كورونا، إلا أن اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي بالتعاون مع اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي واللجنة الأمنية في القيادة العامة لشرطة دبي، نجحت بامتياز في إخراج الحدث بالصورة التي تعود عليها العالم، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة كافة المشاركين.

3 إنجاز جديد حافظت خيول الإمارات بشكل عام، وجودلفين بشكل خاص على صدارة الفائزين بكأس دبي العالمي، برصيد 13 انتصاراً للإمارات، و9 للفريق الأزرق الملكي، ولكن الإنجاز الجديد يتمثل في الفوز ثلاث مرات على التوالي لذات الفريق، في سابقة هي الأولى في تاريخ الكأس العالمي.

4 أول مرة نجح «ميستيك غايد» لجودلفين في دخول تاريخ كأس دبي العالمي من أوسع أبوابه، إذ يعد أول جواد لإسطبلات الفريق الأزرق في أمريكا يحصل على اللقب، بالإضافة إلى أنه الانتصار الأول للفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام في أول مشاركة لهما في الكأس الغالية.

5 مفاجأة كبرى لم تخلُ الأمسية من المفاجآت المدوية، إذ تمكن عدد من الخيول غير المرشحة أمثال «إكسترافاغانت كيد» و«زيندين» وغيرهما من الخيول، من قلب الترشيحات العالمية واقتناص أشواط الأمسية.

6 انتصارات عربية حفلت الأمسية العالمية بعدد كبير من الانتصارات العربية، إذ حققت خيول الإمارات 4 انتصارات، وانتصار واحد للمملكة العربية السعودية وليبيا، وهذا يدل على تطور صناعة الخيول في منطقة الشرق الأوسط وازدهارها بشكل متميز.

7 «مشرف» القوي واصل بطل كأس السعودية «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل انتصاراته عبر شوط «لونجين دبي شـــــــــــــيماء كلاسيك»، إذ استطاع أن يكسر الشكوك حول مشاركته في هذا الشوط، بات الطريق أمامه معبداً للعـــــــــودة مرة أخرى إلى السباقات الأوروبيـــــــــة، إذ تشــــــير التوقعـــــــــات بأن تكــــــــــون الوجهــــــة المقبلة ســــــــباق الـ «الكينــــــج جـــــــــــــورج» في بريطانيـــــــــــــا أو «الآرك» الفرنــــــسي.

8 الخاسر الوحيد على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى أن أمسية كأس دبي العالمي ستكون يابانية بامتياز، إلا أن الخيول اليابانية لم تنجح في تحقيق أي لقب خلال الأمسية، ولكن في الوقت ذاته قدمت عروضاً مشرفة وقوية، خصوصاً «شوا ويزارد» الذي حل في المركز الثاني بالشوط الرئيسي.

لمسة وفاء

جاء ختام النسخة 25 لكأس دبي العالمي كلمسة وفاء لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وحرصت اللجنة المنظمة للحدث على تقديم عرض يوثق مسيرة فقيد الوطن الطويلة وإنجازاته.وتضمنت بداية العرض قصيدة «حمدان العضيد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي رثى فيها سموه المغفور له بإذن الله تعالى.

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