عبدالله الغيثي: الإمارات تجربة رائدة في كبرى الفعاليات

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد اللواء عبد الله علي عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن النسخة 25 لكأس دبي العالمي، شهدت تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية بسبب الظروف الصحية العامة التي يعيشها العالم أجمع والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وقال لـ«البيان الرياضي»، إن الدولة تواصل قهر التحديات عبر هذا الحدث الكبير واستطاعت طوال الفترة الماضية أن تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في التعامل مع الجائحة عبر فرض التدابير الوقائية بقوة للتصدي لكورونا، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الخطوات الاستباقية والمبكرة التي قامت بها الإمارات مهدت الطريق للتعامل مع كبرى الفعاليات والبطولات بكفاءة عالية.

تعقيم

وأوضح الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات قامت بعملية تعقيم مضمار ميدان في جميع مرافقه، واشتراط إظهار نتيجة فحص «كوفيد 19» لكل الحضور قبل الدخول إلى ميدان فضلاً عن توجيه الزوار والضيوف إلى الأماكن المخصصة للفحص بالقرب من مضمار ميدان، مشيراً إلى حرصهم على التعامل عبر الأنظمة الذكية بناء على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

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