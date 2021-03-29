دعيج آل خليفة: دعم فارس العرب لا محدود للفروسية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في البحرين، أن كأس دبي العالمي، من أهم وأكبر البطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعتبر مضمار ميدان، واحداً من أبرز المعالم والصروح في دبي والمنطقة، وأضاف في تصريحات لـ «البيان الرياضي»: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز جودلفين بلقب النسخة 25، ونشكر سموه على الدعم اللا محدود لرياضة الفروسية عموماً، وسباقات الخيل على وجه الخصوص، حيث ساهم كأس دبي العالمي، في تقريب المسافات لأبناء الخليج والوطن العربي عموماً، ليوجدوا في ميدان من أجل المشاركة في تحدٍ يجمع أفضل خيول العالم، ما يثلج الصدور، ويسعد الجميع في هذا المشهد العالمي.

وأضاف: كأس دبي العالمي، بعد مرور 25 عاماً، يعكس مسيرة التطور والعطاء الممتدة منذ سنوات طويلة، ما يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة مع وجود مشاركة نخبة الخيول من مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن سباقات الخيل العالمية في مضمار ميدان، تبدأ مطلع يناير، في أمسية الكرنفال، ومروراً بسوبر ساترداي، ووصولاً إلى الأمسية الأغلى، والتي شهدت مشاركة 3 خيول من مملكة البحرين، إلى جانب صفوة الخيول من كل أنحاء العالم.

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