تاغ أوشي: حمدان بن راشد حوّل حلمي إلى حقيقة

المصدر: دبي- علي الظاهري

غابت الفرحة عن الفارس تاغ أوشي، رغم فوزه على صهوة «سيكريت امبشن»، بلقب «جودلفين للميل»، في أمسية اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي، حيث عبّر الفارس عن بالغ حزنه والأسى، برحيل المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، وأهدى الفوز الكبير إلى روح الفقيد الراحل، الذي قدّم الكثير لرياضة الفروسية عموماً، ولسباقات الخيل بوجه خاص.

وأوضح أوشي، في تصريحات إعلامية، أن الفقيد الراحل، حوّل حلمه إلى حقيقة، عندما قدم له الدعوة للمشاركة لأول مرة في دبي، ويعتبر المغفور له بإذن الله، أحد أبرز الشخصيات التي دعمت مسيرته في ميادين الفروسية، مشيراً إلى أن أسبوعاً حزيناً مر عليهم، بعد رحيل فقيد الإنسانية، الذي سطرت خيوله أروع الإنجازات في مختلف المضامير العالمية.

يذكر أن الفارس تاغ أوشي، قد مثّل شعار الفقيد الراحل في العديد من المضامير، داخل الدولة وخارجها، وحقق العديد من الانتصارات، ما ساهم في دعم مشواره الرياضي، وتعزيز نجوميته في عالم سباقات الخيل.

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