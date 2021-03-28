حمدان بن راشد تكفل بعلاج خيول 400 إسطبل

المصدر: دبي-علي الظاهري

خيم الحزن على مجتمع رياضة القدرة والتحمل بعد رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، حيث يعتبر الفقيد من أبرز الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة والتي ساهمت في دفع عجلة النمو والتطور لرياضة الآباء والأجداد، وقال المدرب والفارس المخضرم حسن بن علي لـ «البيان الرياضي»، أحد الأشخاص الذين عاصروا الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله لأكثر من 47 عاماً، إن الفقيد رحل وترك إرثاً كبيراً ومواقف لا تنسى ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عندما وجه بفتح تلقي العلاج مجاناً لإسطبلات الملاك المواطنين التي تجاوز عددها 400 إسطبل ضمن القائمة المسجلة.

وأضاف: منذ تواجدي في إسطبلات حديبة السلم قبل نحو 16 عاماً، أمرنا المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، بعلاج الجياد، ووجه بفتح الأبواب أمام جميع الأشخاص و الإسطبلات، وكان رحمه الله يوصينا دائماً بمساعدة الناس قدر المستطاع، ولو تحدثنا عن مناقب ومآثر الراحل، فنحتاج إلى الكثير والكثير لسرد مكارمه السخية ومواقفه النبيلة سواء في رياضة القدرة أو سيرة حياته الحافلة بالعطاء والخير.

ازدهار القدرة

وأضاف حسن بن علي، إن رياضة القدرة ازدهرت بفضل الأب الروحي لهذه الرياضة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، على دعم الفكرة والمشروع بتأسيس إسطبلات في القدرة بعد الإعلان عن إقامة أول سباق، وأضاف: أمرني الفقيد الراحل آنذاك بنقل مجموعة من الخيول وتحويلها من سباقات السرعة إلى سباقات القدرة، لتكون إسطبلات الفقيد رافداً مهماً في رياضة القدرة بعد وجود 6 إسطبلات حالياً وهي سيح السلم 1و2، وحديبة السلم 1 و2، والنصر 1و2.

دعم كبير

ولفت حسن بن علي إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، ترك بصمات مضيئة في مسيرة رياضة القدرة ستظل راسخة في الأذهان وذاكرة كل محبي هذه الرياضة العريقة، حيث كانت له العديد من المبادرات التي تترجم اهتمامه لرياضة القدرة، ويعتبر هو أول من وجه بإقامة سباق خاص بالسيدات في رياضة القدرة، وأضاف: سألناه عن سبب إقامة سباق للسيدات، فرد بأن الفارسات تختلف ظروفهن عن الفرسان المحترفين، فمنهن طالبات جامعيات ومنهن موظفات، وبالفعل نجحت الفكرة وبدأ يتزايد عدد المشاركات في سباق السيدات من سباق إلى آخر، كما وجه الراحل بإقامة أول سباق للإسطبلات الخاصة من عموم الملاك المواطنين، وكان رحمه الله حريصاً على تعويض المشاركين بشكل فوري في حال تعرض السباق لأجواء مناخية صعبة قد تكبد المشاركين خسائر، والمواقف كثيرة التي تبرهن على المبادئ السامية للفقيد الراحل.

شخصية نادرة

وأكد حسن بن علي أن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، يعتبر شخصية تاريخية نادرة، واستطرد: كان الراحل يملك نظرة ثاقبة بعيدة المدى، ويملك سياسة ناجحة تترجمها الإنجازات العالمية في مختلف المضامير والميادين، وكان يحرص على أن تتوزع خيوله المخصصة لسباقات السرعة في أكثر من إسطبل سواء داخل الدولة أو خارجها في بريطانيا وغيرها من الدول الأخرى، لأن إخفاق الخيل من الإسطبل الواحد قد يؤثر بمستوى الأداء العام لمعظم خيول الإسطبل نفسه، وسياسته كانت واضحة بتوزيع الخيول على أكثر من مدرب، كما أنه كان ملماً رحمه الله بأدق التفاصيل في عالم الخيول، حيث كان يشخص بعض الإصابات من نظرة خاطفة.

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