محمد بن حمدان بن زايد يشهد ختام بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية بنسختها الأولى

المصدر: وام

شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ختام النسخة الأولى من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية التي انطلقت منافساتها في مدينة المرفأ بمدينة الظفرة وبتنظيم من جمعية الإمارات للخيول العربية.

أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

حضر حفل الختام معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي و ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالانابة وسالم محمد بتال المرر مدير مركز بلدية مدينة المرفأ، و حمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة "صحة" ، و العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقه الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير ادارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافيه، وسالم بطي القبيسي مدير شركة أبوظبي للتوزيع في منطقة الظفرة ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجميعة الإمارات للخيول العربية مدير البطولة، وخليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وفرحان سعيد الحمادي ممثل عن شركة تدوير.

و شهد اليوم الأخير من البطولة منافسات قوية ومثيرة خلال أشوط المنافسات النهائية ، في ظل أجواء صاخبة على شاطئ المرفأ .

وحصدت "عجايب المنال" لفهد سالم الزعابي، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة و جاءت في المركز الثاني لتنال الفضة "الريم بي اتش ام" لعلي غانم بن هميلة المزروعي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز " ظبية كيه" لسعيد صديق فتح الخاجة.

وتوجت "منار الهواجر" لسلطان خليفة اليحيائي، باللقب الذهبي للمهرات، تاركة الوصافة و اللقب الفضي للمهرة "ميرال بي دي" لناصر أحمد علي بن ضاحي آل علي، وحلت ثالثة و نالت البرونز "ع ج بدور" لعدنان عبد الله شعبان الشحي.

و توشحت "آر إف أي أميرة المكتوب" لعلي غانم هميلة المزروعي بذهبية الأفراس، وحازت الفضة والمركز الثاني رفيقتها في المربط "غلا بي اتش أم " ، فيما جاءت في المركز الثالث والبرونز "ماسة الهواجر" للدكتور غانم الهاجري.

و حصل "منير كي اتش" لسعود سلطان الحبسي، على ذهبية الأمهار عمر سنة وحل في المركز الثاني ونال الفضة "اي إل آر تحدي" لمحمد يوسف محمد الرشيد، فيما ذهب البرونز إلى "ميادة اتش" لهيثم محمد بن فريش الكندي.

وتوج "س س محجوب" لمحمد سلطان اليحيائي، بذهبية الأمهار، تلاه في المركز الثاني و نال الفضة "الأندلسي إي ايه" للدكتور غانم الهاجري، فيما اكتفى "إي اس رشيق" لخالد سعيد بروك الحميري، بالمركز الثالث و اللقب البرونزي.

و رفع " هلال السيد" حصيلة بن هميلة الذهبية إلى 3 ألقاب عندما حلق بلقب الفحول تاركا الفضة للفحل " باهي جميرا" لمحد عبد اللطيف طه، بينما نال البرونز "اس اي المشهر" لمربط ريح الشمال.

وقام الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الحفل بتكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولة.

من جانبه تقدم محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية بالشكر و التقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعايته الكريمة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية الأصيلة و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في خروج البطولة بصورة طيبة.

وأشاد الحربي بالمتابعة الحثيثة للشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية و الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على متابعته أيضا وحضوره للفعاليات.

وقال إن البطولة استطاعت أن تثبت أقدامها في إنطلاقتها الأولى، مشيرا إلى أنها أول بطولة خاصة للملاك المواطنين أصحاب المرابط الخاصة..

و أوضح أن البطولة شهدت مبادرة طيبة من الجمعية بإشراك عدد من الأطفال الصغار في التحكيم في تجربة على هامش المنافسات الرسمية، وأن الهدف منها زيادة ارتباطهم بهذا النشاط وتعزيز معرفتهم وقد جاءت النتيجة مبشرة حيث كانت نسبة اختلاف تقييماتهم للخيل عن الحكام الرسميين لا تتجاوز 10%.

وأضاف الحربي أن البطولة شهدت أيضا تواصل الاهتمام الكبير الذي توليه الجمعية للعارضين المواطنين و شهدت مكرمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تمثلت في تكريم جميع العارضين المواطنين في البطولة.

وتوجه الشكر إلى شركاء النجاج من مختلف الدوائر الحكومية في منطقة الظفرة الذين كان لهم الفضل الكبير في خروج البطولة بهذه الصورة الرائعة، موضحا أن الجمعية ستقدم الأفضل الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز