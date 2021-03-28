43 مشاركاً في بطولة الدريساج برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي





بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، نظم الاتحاد أول مسابقة وطنية للدريساج «رياضة ترويض الخيل»، في رأس الخيمة والتي استضافها نادي الحليفي للفروسية بمشاركة 43 فارساً وفارسة. وشارك لأول مرة 7 فرسان وفارسات مواطنين من نادي الحليفي للفروسية في رأس الخيمة في المسابقة الوطنية، وحصل الفارسان محمد جاسم المكي وعبد الرحمن عمر الحمادي على المركز الأول في فئتين مختلفتين.

وأثنى عبدالله الحليفي مؤسس نادي الحليفي للفروسية في رأس الخيمة، على دعم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لرياضة الدريساج، وتنظيمه لأول مسابقة وطنية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكبر عدد من المشاركين المحترفين في رياضة الدريساج، من ضمنهم السبع فرسان وفارسات المواطنين الذين تدربوا واستعدوا للمسابقة في النادي، وكانت المسابقة فرصة كبيرة لهم للاحتكاك عن قرب بمحترفي الدريساج والتنافس معهم في هذه الرياضة الأولمبية، التي تؤسس الفارس للكيفية الصحيحة لركوب الخيل والتمكن من التحكم به بانسجام متوافق، متطلعاً إلى أن يزداد أعداد الفرسان والفارسات المواطنين في هذه الرياضة.

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