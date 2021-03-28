راشد بن دلموك: إنجاز جودلفين يعكس رؤية «فارس العرب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن النسخة 25 لكأس دبي العالمي تترجم مسيرة العطاء الممتدة منذ انطلاقة النسخة الأولى للحدث العالمي في عام 1996، وقال إن حفل اليوبيل الفضي شهد مشاركة عالمية من مختلف الدول، مشيراً إلى أن ألقاب أشواط الأمسية الغالية توزعت بين المشاركين مما يعكس قوة المنافسة والنجاح الكبير للمونديال.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أن احتفاظ جودلفين بلقب كأس دبي العالمي بواسطة «ميستيك جايد»، يترجم الرؤية الثاقبة والدعم الكبير لـ«فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تواصل جودلفين المؤسسة العملاقة ريادتها وتميزها، وأضاف: «أينما تواجد جواد جودلفين سواء في الإمارات أو أمريكا أو أوروبا أو أستراليا أو اليابان، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب نظرة ثاقبة وعندما يرشح خيلاً للمشاركة في كأس دبي العالمي فإن الاختيار سيكون في محله بلا شك وهذا ما يؤكده الفوز بنسخة اليوبيل الفضي».

نجاح الحدث

ولفت رئيس نادي دبي لسباق الخيل، إلى أن نجاح الحدث رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، يعكس الدعم اللا محدود والاهتمام الكبير لقيادتنا الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، وأثبتت أمسية كأس دبي العالمي المميزة أن الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات والبطولات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الجميع، مبدياً رضاه التام عن جهود كل فرق العمل التي تعاونت بروح الفريق الواحد لإخراج الحدث في أبهى حلة.

واستذكر الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال إن الفقيد الراحل يعتبر أحد أبرز الداعمين لرياضة الآباء والأجداد وقدم لنا دروساً عدة في هذه الرياضة العريقة ويعتبر، رحمه الله، أسطورة في تاريخ الفروسية، وجاءت فقرة الختام لمسة وفاء لتخليد مسيرة الفقيد الراحل، رحمه الله.

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