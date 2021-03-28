تتويج الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، عن أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة من الجائزة، إذ تم تكريم الفائزين عن بعد نظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق عام 2016، جائزة سموه للتميز في سباق الخيل، تقديراً من سموه لكل من أسهم في تطوير الفروسية وصناعة الخيول حول العالم، بالإضافة إلى خلق أرضية جديدة، تدعم سباقات الخيل عالمياً.

أفضل خيل

حصدت النجمة اليابانية المعتزلة «آلموند آي» جائزة أفضل خيل، والتي تعد من أنجح الأفراس حول العالم، إذ توجت بـ4 ألقاب في سباقات الفئة الأولى خلال العام 2019 و2020، أبرزها «كأس اليابان»، و«فيكتوريا مايل»، وسباقات «تينو شو»، بالإضافة إلى «دبي تيرف» للفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي في أول مشاركة خارجية لها.

وفي سجل البطلة المتألقة 11 انتصاراً من أصل 15 مشاركة لها في مسيرتها، منها 9 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، في إنجاز لم يحققه أي حصان ياباني من قبل، إلى جانب أنها الأكثر حصداً للجوائز المالية والتي وصلت إلى 19 مليون دولار.

أفضل فارس

نال الفارس الفرنسي كريستوف لومير جائزة أفضل فارس. وفي سجله قوي ومثير من الإنجازات في رصيد الذي توج بـ13 لقباً في سباقات الفئة الأولى، أبرزها «كأس اليابان»، «تينو شو»، وسباقي الـ2000 و1000 جينيز الياباني، بالإضافة إلى قيادته البطلة المتميزة «آلموند آي» لتحقيق عدد من الإنجازات التي لا تُنسى.

أفضل مدرب

انتزع مدرب جودلفين شارلي آبلبي جائزة أفضل مدرب، وله بصمة واضحة في سباقات الخيول العالمية خلال السنوات الأخيرة، إذ حقق 14 لقباً بسباقات الفئة الأولى في كل من المملكة المتحدة، وإيرلندا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والإمارات، أبرزها التتويج بلقب «جودمونت إنترناشونال»، و«كينجز ستاند ستيكس»، و«دايموند جوبيلي ستيكس»، بالإضافة إلى تصدره بطولة المدربين في كرنفال كأس دبي العالمي العام الحالي.

العطاء الدؤوب

يعد جيري بيلي الذي توج بجائزة العطاء الدؤوب أفضل فارس أمريكي على الإطلاق على مر التاريخ، في رصيده 5 آلاف و893 انتصاراً، فيما وصل مجموع الجوائز المالية التي حققها 296 مليون دولار أمريكي خلال مسيرته التي امتدت 31 عاماً، إذ احتل المركز الثاني قائمة الفرسان الأكثر تحقيقاً للجوائز المالية في أمريكا الشمالية عند تقاعده العام 2006، ومازال إلى يومنا هذا يحتل المركز الثالث في القائمة.

وتوج الفارس المخضرم بعدد من الإنجازات الأسطورية التي لا تنسى، إذ حقق ألقاب «ديربي كنتاكي» و«بيلمونت ستيكس» و«بريكنس ستيكس» مرتين لكل منهم، والفوز بألقاب سباقات الـ «بريدرزكب» 15 مرة، وكأس دبي العالمي 4 مرات، بالإضافة إلى حصوله على جائزة «الإكليبس» 7 مرات في فئة الفرسان في إنجاز لم يسبقه إليه أحد على الإطلاق.

وعلى الرغم من انتصاراته المدوية وأرقامه القياسية التي لم تكسر حتى يومنا هذا، إلا أن مغامرته مع البطل الأسطوري «سيجار» تظل هي العالقة في أذهان محبي سباق الخيول حول العالم، إذ حقق معه 16 انتصاراً متوالياً في العام 1995، ليتوج بعدها بلقب النسخة الأولى من كأس دبي العالمي العام 1996.

أفضل مالك

حصدت شركة «سيلك للسباقات» جائزة أفضل مالك ، ولها شهرة واسعة في السباقات اليابانية والعالمية لأكثر من 3 عقود، والدليل تتويجهم بـ 9 ألقاب في سباقات الفئة الأولى خلال الفترة الماضية.

كما أخرجت الشركة للعالم أبطالاً مميزين حققوا عدداً من الإنجازات الكبرى في المضامير العالمية، أبرزهم على الإطلاق «آلموند آي»، و«إندي تشامب»، و«بلاست ونبيس»، و«غلوري فيز»، و«ساليوس» وعدد آخر من النجوم.

وحازت الفارسة البريطانية هولي دويل جائزة اختيار الجمهور إذ استطاعت أن تضع بصمتها المتميزة في سباقات الخيول العالمية خلال فترة قصيرة، والدليل على ذلك إنجازاتها الرائعة العام الماضي والتي تمثلت في الفوز بخمسة سباقات في يوم واحد بمضمار «وندسور»، وتحقيق لقبها الأول في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، بالإضافة إلى دخولها التاريخ كأول فارسة تحرز لقب سباق من الفئة الأولى خلال مهرجان «يوم الأبطال» في ختام الموسم الإنجليزي للعام 2020.

وعلى الصعيد الدولي، أصبحت هولي دويل أول فارسة تنال شرف الفوز ببطولة «الفرسان الدوليين»، والتي أقيمت في هونغ كونغ، وأيضاً في أمسية «كأس السعودية».

تكريم الرعاة

ومن جانب آخر، تم تكريم رعاة أمسية كأس دبي العالمي وهم «طيران الإمارات»، و«مبادلة»، و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول»، و«الطاير للسيارات»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«جلف نيوز»، و«موانئ دبي العالمية»، و«لونجين».

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