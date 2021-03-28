حكاية حلم.. سرور والمُهر مشهور

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

وسط ضجيج الاستعداد للسباقات، ارتسمت على وجهه ابتسامة هادئة، اعتاد أن يحملها على صهوات الجياد، ويرسلها لعشاق الخيل المترقبين لنتائج غمار المنافسات، لا يدري لماذا هبت على خيالاته فجأة، لحظة البدايات، توافدت على ذهنه، رغم انشغاله بمعمعة سباق دبي العالمي للخيول.. في برهة زمن عابرة، يتراءى أمام عينيه مولد حلمه الكبير، وعمره لم يزل عشر سنوات، يتذكر تلك الليلة التي ضرب فيها برد الشتاء بيوت حتا، القابعة في حضن الجبل، فيما كان يستنير ظلمة الليل بمشعل خافت، ويهودج في مزرعة الخيل التي تمتلكها عائلته عند أطراف المدينة، وحده يلازم فرساً يتعالى صهيلها، من ألم المخاض، يسحب بيديه الصغيرتين المهر الوافد إلى الحياة، يحضر شقيقه الأكبر، يهديه ذلك المُهر الأسود الوليد، يبتهج بهدية السماء، ويطلق عليه اسم مشهور.

مع مشهور كان الحلم.. ينطلق في طفولة ارتبطت بعشق العاديات والصافنات الحسان.. كل يوم يعود من المدرسة، يستذكر دروسه، ثم يرابط بين السنابك، يطعمهم وينظفهم ويدربهم، ويمسح على السوق والأعناق.. لا ينفك حتى تلملم شمس النهار ضفائرها الذهبية، وتنحسر فوق دروب حتا، فيحل الظلام.. عندئذ يمتطي صهوة حصانه مشهور، يتحرك به، نحو الصحراء، يختلي بنفسه تحت ضوء القمر، يتكرر المشهد ذاته كل يوم.. يشارك في العديد من السباقات المحلية، وتفوز بعض خيوله بالمراكز الأولى.. يكبر الحلم ويزداد خيله، ومعها يتخرج في كلية التربية بجامعة الإمارات، ثم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ويعمل في الشرطة 1986 قبل التفرغ كمحترف في تدريب الجياد.

في عام 1994، يبتسم له الحظ، عندما طالبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتدريب 30 حصاناً من خيوله، ليكتب قصته الحقيقية مع المضامير، وتظهر على يديه خيل الأساطير، حيث عمل في فريق جودلفين، وجعل الخيول تسابق الزمن، منطلقاً نحو العالمية ومحققاً أول فوز في أمريكا 1995، لتتوالى بعدها انتصاراته المدوية، ويحصل على لقب أفضل مدرب 8 مرات متتالية، ويعبر بأرقام الفوز رقم 2000 في تاريخه مع سباقات الخيل العالمية في مسيرة تقارب ربع قرن من الزمان، يحقق خلالها ما لم يحققه غيره في عالم تدريب الخيول.. لكنه مع شهرته، لم ينس قط، حصانه الأسود مشهور، فمعه حقق حلمه وما يزال ينسج السعادة والسرور.

وكما شرد للحظات بذهنه فجأة، عاد للواقع فجأة، اختفت الذكرى، فاستعاد مجدداً تركيزه الشديد، إلى حيث كأس دبي العالمي، يعد العدة وينتظر.

أنه سعيد بن سرور المدرب العالمي للخيول، الذي ولد في 16 نوفمبر 1968 بمدينة حتا في دبي.

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