" ميستك غايد " بطلا لكأس دبي العالمي للخيل

المصدر: وام

بحضور ضيوف الإمارات من ملاك و مدربين و ركبية الخيل و الذين جاءوا من 16 دولة بما فيها دولة الإمارات للمشاركة في مهرجان كأس دبي العالمي للخيل في نسخته الخامسة والعشرين و الذي جرى مساء اليوم على مضمار ميدان لسباق الخيل في منطقة ند الشبا في دبي توج الشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل رئيس نادي الفروسية مالك الحصان "ميستك غايد" الفائز بكأس دبي العالمي .

فقد سلم الشيخ جمعة آل مكتوم الكأس الذهبية للمدرب والجوكي الذي قاد الحصان وتعود ملكيته إلى جودلفين الإمارات والذي حصل كذلك على الجائزة المالية البالغة نحو ستة ملايين و ستمائة ألف دولار أمريكي مقدمة من طيران الإمارات راعية الشوط الرئيسي الذي ناهز مجموع جوائزه النقدية 12 مليون دولار أميركي موزعة على الفائزين الثمانية الأوائل.

يذكر أن مهرجان الكأس اشتمل على تسعة أشواط وصل مجموع جوائزها النقدية إلى نحو 26 مليون دولار مقدمة من الرعاة الاستراتيجيين للمهرجان من المؤسسات و الشركات الحكومية والخاصة في الدولة .. و تابع الحدث عبر تقنية الاتصال المرئي عشرات آلاف المشاهدين من مختلف دول العالم وسط إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة الضيوف المشاركين في السباقات و حمايتهم من فيروس كورونا المستجد .

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