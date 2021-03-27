تغطية مباشرة.. كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ25
سيكون بطل النسخة 25 لكأس دبي العالمي على موعد مع التاريخ اليوم في مضمار ميدان العالمي نظراً لما تحمله هذه النسخة من خصوصية كونها تتزامن مع اليوبيل الفضي لانطلاقة أغلى الكؤوس الذي أوقد شمعته الأولى في عام 1996. وستظل ذاكرة الحدث محفورة في التاريخ بالعديد من النجوم والأساطير الذين سجلوا إنجازاتهم بحروف من ذهب، ومداد من نور، في مسيرة الكأس الحافلة بالعطاء، وخاصة خيول الإمارات التي سطرت أروع الانتصارات على مر السنوات الماضية في الشوط الرئيس البالغة مسافته 2000 متر من «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» وبقيمة جوائز مالية مقدارها 12 مليون دولار.
#كأس_دبي_العالمي النسخة 25:— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 27, 2021
جانب من الاستعدادت وتجهيز الخيول قبل انطلاقة الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6ZGA1Y800Y
نتائج الشوط الأول:
دريان" لياس لادارة السباقات ينتزع لقب الشوط الأول بقيادة الفارس ايوريتز منديزابل واشراف المدرب ديديه جيلمن«دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»
وعبر ديديه جيلمين مدرب بطل الشوط الأول (دريان) لياس لإدارة سباقات الخيل عن سعادته بتحقيق اللقب وتحطيم الرقم القياسي في السباق.
كأس دبي العالمي النسخة 25: "دريان" لياس لادارة السباقات ينتزع لقب الشوط الأول بقيادة الفارس ايوريتز منديزابل واشراف المدرب ديديه جيلمن«دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»#كأس_دبي_العالمي#البيان_الرياضي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9cxabgdVMK— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 27, 2021
عبر ديديه جيلمين مدرب بطل الشوط الأول (دريان) لياس لإدارة سباقات الخيل عن سعادته بتحقيق اللقب وتحطيم الرقم القياسي في السباق.— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 27, 2021
الفائز بالشوط الاول (دبي كحيله كلاسيك) خلال سباق كأس دبي العالمي -تصوير سالم خميس#كأس_دبي_العالمي#البيان_الرياضي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4hZNDWKsGM
نتائج الشوط الثاني:
"سيكريت امبشن" لناصر عسكر يحقق لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس تاج اوشي واشراف المدرب.
الجواد سيكرت أمبشن يتوج بطلا للشوط الثاني (غودولفين مايل) بمجموع جوائز يبلغ 750 ألف دولار.@DubaiWorldCup #DubaiWorldCupday2021 #كأس_دبي_العالمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/O180xdyvbB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2021