المضمار العالمي يزف بطل اليوبيل الفضي

المصدر: البيان الرياضي

سيكون بطل النسخة 25 لكأس دبي العالمي على موعد مع التاريخ اليوم في مضمار ميدان العالمي نظراً لما تحمله هذه النسخة من خصوصية كونها تتزامن مع اليوبيل الفضي لانطلاقة أغلى الكؤوس الذي أوقد شمعته الأولى في عام 1996. وستظل ذاكرة الحدث محفورة في التاريخ بالعديد من النجوم والأساطير الذين سجلوا إنجازاتهم بحروف من ذهب، ومداد من نور، في مسيرة الكأس الحافلة بالعطاء، وخاصة خيول الإمارات التي سطرت أروع الانتصارات على مر السنوات الماضية في الشوط الرئيس البالغة مسافته 2000 متر من «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» وبقيمة جوائز مالية مقدارها 12 مليون دولار.

1996

«سيجار»

يعد البطل الأمريكي «سيجار» لمالكه آلان بولسون هو أول أبطال كأس دبي العالمي بعد فوزه بلقب النسخة الأولى بإشراف المدرب ريتشارد مانديلا وقيادة الفارس جيري بيلي.

الزمن: 2.03.84 دقيقة.

1997

«سينجسبيل»

أهدى «سينجسبيل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإنجاز الأول للإمارات بإشراف المدرب مايكل ستاوت وقيادة الفارس جيري بيلي.

الزمن: 2.01.91 دقيقة.

1998

«سيلفر شارم»

حقق «سيلفر شارم» الفوز في النسخة الثالثة بإشراف المدرب بوب بافرت وقيادة الفارس جيري ستيفنز بعد منافسة شرسة بفارق ضئيل عن الجواد «سوين» بعد العودة لجهاز «فوتو فينش».

الزمن: 2.39.04 دقيقة.

1999

«المتوكل»

عزز «المتوكل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، انتصارات الإمارات بانتزاع الكأس الثانية بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

الزمن: 2.00.65 دقيقة.

2000

«دبي ملينيوم»

رفع «دبي ملينيوم» لجودلفين انتصارات الإمارات بعد فوزه بالنسخة الخامسة بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة الفارس فرانكي ديتوري بفارق 6 أطوال عن الأمريكي «بيهرنس»، محطماً الرقم القياسي.

الزمن: 1.59.50 دقيقة.

2001

«كابتن ستيف»

فاز المهر الأمريكي «كابتن ستيف» بالنسخة السادسة بإشراف المدرب بوب بافرت وبقيادة الفارس جيري بيلي.

الزمن: 2.00.47 دقيقة.

2002

«ستريت كراي»

استعادت الإمارات اللقب في النسخة السابعة بعد فوز «ستريت كراي» لجودلفين وإضافة الكأس الرابعة بإشراف المدرب سعيد بن سرور وبقيادة الفارس الأمريكي جيري بيلي متفوقاً على المهر السعودي «سي مي» للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

الزمن: 2.01.18 دقيقة.

2003

«مون بلد»

رفعت الإمارات غلة انتصاراتها بعد فوز «مون بلد» لجودلفين باللقب بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الزمن: 2.00.48 دقيقة.

2004

«بليزنتلي برفكت»

عادت الخيول الأمريكية إلى الواجهة من جديد بعد فوز «بليزنتلي برفكت» بلقب النسخة التاسعة بإشراف المدرب ريتشارد مانديلا وقيادة الفارس أليكس سولز.

الزمن: 2.24.00 دقيقة.

2005

«روزيز ان ماي»

حلق الجواد الأمريكي «روزيز ان ماي» لكي اس رامسي باللقب عام 2005 بإشراف المدرب ديل رومانس وقيادة الفارس جون فيلازكويز.

الزمن: 2.02.17 دقيقة.

2006

«إليكتروكوشنست»

خطف المهر «إليكتروكوشنست» الأضواء بعد تتويجه في الأمسية الأغلى وإضافة اللقب السادس للإمارات بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة فرانكي ديتوري، متفوقاً على الأمريكي «براس هات».

الزمن: 2.01.32 دقيقة.

2007

«إنفاسور»

أضاف المهر «إنفاسور» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الإنجاز السابع لدولة الإمارات بإشراف المدرب كيران ماكلاجلين وقيادة الفارس فيرناندو جارا.

الزمن: 1.59.97 دقيقة.

2008

«كيرلين»

نجح المهر الأمريكي كيرلين في انتزاع اللقب في 2008 تحت إشراف المدرب ستيف اسموسين وقيادة الفارس روبي الباردو.

الزمن: 2.00.15 دقيقة.

2009

«ويل أرمد»

احتفظت أمريكا باللقب بعد أن تمكن المهر «ويل أرمد» من تحقيق اللقب بإشراف المدرب أوين هارتي وقيادة الفارس الأمريكي أرون غرايدر محققاً ثالث أفضل رقم في تاريخ السباق بعد دبي ملينيوم.

الزمن: 2.01.02 دقيقة

2010

غلوريا دي كامبيو

أطاح الجواد البرازيلي غلوريا دي كامبيو جميع التوقعات في 2010 عندما توج باللقب بإشراف المدرب باسكال باري وقيادة الفارس تياغو بيريرا بعد صراع نهائي عند خط النهاية حسمته اللجنة باللجوء إلى فوتو فينش لتحديد البطل.

الزمن: 2.03.83 دقيقة.

2011

فيكتوريا بيزا

دخلت اليابان التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن تمكنت المهرة فيكتوريا بيزا لمالكها الياباني يوشيمي ايشبكاو من الظفر باللقب بقيادة الفارس الياباني ميركو ديمورو وإشراف المدرب كاتسو هيكو سومي بفارق نصف طول عن ترانسند.

الزمن: 2.05.94 دقيقة.

2012

مونتيروسو

أضاف البطل مونتيروسو لجودلفين الإنجاز الثامن لدولة الإمارات في 31 مارس 2012، بإشراف المدرب محمود الزرعوني وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، بفارق ثلاثة أطوال عن كابوني للفريق نفسه.

الزمن: 2.02.67 دقيقة.

2013

أنيمال كينغدام

سجل المهر الأسترالي الأمريكي أنيمال كينغدام اسمه في التاريخ بعد تتويجه باللقب في 2013 بإشراف المدرب جراهام موشن وقيادة الفارس جويل روزاريو.

الزمن: 21.03.02 دقيقة.

2014

آفريكان ستوري

أضاف البطل آفريكان ستوري لجودلفين اللقب التاسع للإمارات والسادس للفريق في 2014 بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الزمن: 2.01.61 دقيقة.

2015

برنس بيشوب

دخل البطل برنس بيشوب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التاريخ من أوسع أبوابه، بعد تسجيل رقم قياسي جديد في عام 2015، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب سعيد بن سرور متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال على كاليفورنيا كروم الذي حل في المركز الثاني.

الزمن: 2.03.24 دقيقة.

2016

كاليفورنيا كروم

سجل بطل النسخة الأخيرة كاليفورنيا كروم رقماً جديداً بانتزاعه اللقب بإشراف المدرب ارت شيرمان وقيادة الفارس فيكتور اسبينوزا بعد إنهاء السباق بفارق ثانيتين عن الرقم القياسي المسجل باسم سبيشال فايتر.

الزمن: 2.01.83 دقيقة.

2017

آروغيت

انتزع المهر آروغيت نجومية الأمسية بعد فوزه باللقب بإشراف المدرب بوب بافرت وقيادة الفارس مايك سميث مهدياً الإنجاز للأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود وأهل المملكة العربية السعودية الشقيقة كافة.

الزمن: 2.02.15 دقيقة.

2018-2019

ثندر سنو الأسطورة

واصلت الإمارات كتابة التاريخ بعد الإنجاز غير المسبوق في مسيرة كأس دبي العالمي، إذ تمكن الأسطورة ثندر سنو لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون، من تحقيق ثنائية تاريخية بعد فوزه بآخر نسختين على التوالي، مسجلاً زمناً قدره 2.01.38 دقيقة في الإنجاز الأول، بينما حافظ على اللقب في النسخة الماضية بعد حسم المنافسة وإنهاء السباق بزمن قدره 2.03.87 دقيقة.

12

تحتل خيول الإمارات الريادة في مسيرة كأس دبي العالمي، إذ تحقق الفوز في 12 نسخة مع سينجسبيل، المتوكل، دبي ملينيوم، ستريت كراي، مون بلد، إليكتروكوشنست، «انفاسور»، مونتيروسو، أفريكان ستوري، برنس بيشوب، وثندر سنو صاحب الثنائية التاريخية.

9

يتصدر المدرب العالمي سعيد بن سرور قائمة المدربين الأكثر فوزاً بكأس دبي العالمي، إذ حقق 9 انتصارات عبر المتوكل، «دبي ملينيوم»، «ستريت كراي»، «مون بلد»، إليكتروكوشنست، أفريكان ستوري، برنس بيشوب، وثندر سنو بطل آخر نسختين.

4

يعد الفارس جيري بيلي هو الأكثر فوزاً على مستوى الفرسان بلقب الشوط الرئيس، وجاءت انتصارات الفارس بيلي عبر أول نسختين مع سيجار وسينجسبيل، وفاز بنسختي 2001 و2002 على التوالي مع كابتن ستيف وستريت كراي.

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