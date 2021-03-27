"معجب عذبه" يحقق أعلى معدل في بطولة الظفرة للخيول العربية

المصدر: وام

شهدت فعاليات اليوم الرابع لبطولة الظفرة لجمال الخيول العربية التي أقيمت أمس منافسات قوية ضمن الأشواط التأهيلية لفئات الأمهار عمر سنتين، والأمهار عمر 3 سنوات، والفحول عمر 4-6 سنوات، وبرز خلال المنافسات الفحل "معجب عذبه" لمحمد أحمد عبداللطيف آل علي، الذي حصل على أعلى معدل بلغ 92.13 نقطة.

وانطلقت البطولة يوم الثلاثاء الماضي بكورنيش المرفأ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وجاء تفوق "معجب عذبه" لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، بالقسم "ج" لفئة الفحول عمر 4-6 سنوات، في آخر منافسات الأمسية، وأحرز "دي ساهر" لخميس عبدالله الظنحاني، المركز الأول في القسم "أ" مسجلا 91.63 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم "ب" الى "باهي جميرا"، لمحمد عبدالحميد عبداللطيف طه، محققا 91.75 نقطة.

وكان المهر "ساري جميرا" لأحمد سعيد خلفان المنصوري، قد استهل منافسات اليوم الرابع بتصدره فئة الأمهار عمر سنيتن "ج"، وحقق 91.25 نقطة. وأحرز "اي ال ار أصيل" ليوسف محمد علي الرشيد، المركز الأول في فئة الأمهار عمر 3 سنوات القسم "أ"، وحقق 91.88 نقطة.

وتصدر "اي اس رشيق" لمحسن حسين عماره، الفئة "ب" لخيول الثلاث سنوات، وحصل على 91.88 نقطة.

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