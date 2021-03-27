إنجازات تاريخية لخيول حمدان بن راشد في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

تمتاز خيول المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بالريادة والصدارة في السباقات الكبرى، ومن أبرزها سباق كأس دبي العالمي الذي حققت خلاله إنجازات مشرّفة في مختلف أشواطه، حيث توجت بلقب شوطه الرئيس مرتين بواسطة «المتوكل» عام 1999 و«انفاسور» عام 2007.

وكانت خيوله قد لمعت وتألقت في شوط كحيلة كلاسيك والمخصص للخيول العربية الأصيلة وأبرزها «مجان» الذي توج باللقب ثلاث مرات متساوياً مع الأسطورة «العنود» المملوكة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكذلك حقق «نيفور دي كاردوين» المملوك للفقيد الفوز باللقب عام 2000 بقيادة الفارس جون كارول وتوج «بوب موون» المملوك للفقيد باللقب في عام 2003. واحتفظ به «كاولينو» عام 2004.

ونال شرف الفوز بلقبه عام 2016 البطل «مثمون» بقيادة دين أونيل.

وتوج «سوفت فولينج رين» المملوك للفقيد بلقب جودلفين للميل عام 2013 بقيادة الفارس بول هاناغان، كما توج «تميز» باللقب أيضاً عام 2016 بقيادة الفارس بول هاناغان.

فئة أولى

ويعتبر سباق دبي كحيلة كلاسيك كأس عالم للخيول العربية الأصيلة نظراً لقوة المنافسة باعتباره يصنف من الفئة الأولى ويجتذب النخبة من مختلف دول العالم، وكان الفقيد الراحل من أبرز المهتمين بمشاركة أقوى الخيول الدولية في السباق، ولذلك نجد نخبة خيوله من أبرز المنافسين والحاصلين على لقبه.

وكانت بداية انطلاقة السباق منذ عام 1996 تحت مسمى «دبي ايريبيان كلاسيك» واستمر بذلك حتى عام 2000، حيث تغير إلى «دبي كحيلة كلاسيك».

وكان «فادير» أول بطل للسباق، حيث قدم عرضاً باهراً ومشرّفاً. وبعد ذلك سيطرت الملكة «العنود» المملوكة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على ألقاب السباق، حيث توجت بطلة أعوام 1997 و1998 و1999، وبعد اعتزال العنود، فإن «نيفون دي كاردون» للفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نال اللقب في عام 2000.

وبعدها ظهر في الساحة «مجان» المملوك للفقيد الشيخ حمدان بن راشد، حيث سيطر على مجريات السباق ثلاث مرات متعادلاً مع «العنود» ونال اللقب في 2005 و2006 و2007، وفي المرة الرابعة حل ثانياً خلف «مزنة».

وتوج «نايف» المملوك للراحل الشيخ حمدان بن راشد، طيّب الله ثراه، بطلاً لـ«دبي شيما كلاسيك» عام 2002 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

لقب 99

وظفر «التبر» المملوك للراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب لسباق دبي تيرف في عام 1999 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

وتوج «الطرف» المملوك للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد بلقب سباق «جولدن شاهين» عام 1997 بقيادة الفارس جيري بيلي، ونال اللقب أيضاً «رامب آند ريف» المملوك للفقيد في عام 1999 بقيادة الفارس جاري ستيفنز.

ونال «متمرس» المملوك للفقيد الراحل لقب سباق «القوز للسرعة» عام 2008 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

فوزان

وشهد شوط جودلفين للميل فوز خيوله مرتين باللقب عن طريق «سوفت فولينج رين» بقيادة الفارس بول هاناغان في عام 2013، فيما نال «تمركز» اللقب في عام 2015 بقيادة الفارس بول هاناغان.

وهكذا كانت بطولة كأس دبي العالمي بأشواطها القوية هدفاً لخيول الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث ظفرت بألقابها وأسعدت جمهورها.

وكان تواجد الفقيد الراحل فعّالاً خلال أمسيات الكأس، حيث يساهم في تتويج الأبطال بالشوط الرئيس وتهنئتهم بألقابهم.

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