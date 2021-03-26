مباراتان في انطلاق بطولة الحبتور الثالثة بالموسم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تنطلق في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو لشهر مارس 2021 والتي تعد الثالثة بموسم البولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتشهد مشاركة 4 فرق هي ايفزا والباشا و«هيسكث» وبايلاندي.وتشهد الانطلاقة اليوم مباراتين يلتقي في الأولى فريقا ايفزا وهيسكث في الثانية والنصف وتعقبها في الخامسة المباراة الثانية ويلتقي فيها فريقا بايلاندي والباشا.

وتمثل البطولة فرصة سانحة للفرق التي لم تشارك في بطولة كأس ايفزا الذهبي، كما تمثل البطولة فرصة للعديد من اللاعبين المواطنين الشباب لاكتساب الخبرة.

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