سعيد بن سرور: ذكرياتي مع حمدان بن راشد في الكأس العالمي لا تُنسى

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

أعلن المدربون المشاركون في أمسية كأس دبي العالمي جاهزيتهم لخوض غمار السباق الكبير، يوم السبت، على مضمار «ميدان»، وتحدث المدرب العالمي سعيد بن سرور خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي أمس بمضمار «ميدان» عن ذكرياته مع الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقيد الوطن، خلال بداية مشاركته في كأس دبي العالمي، حيث أبدى له النصح والإرشاد والتعليمات باعتباره مدرباً مواطناً مبتدئاً، وقال: إن الراحل الكبير كان متابعاً بصفة دائمة بأحوال «المتوكل» واستعداداته للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 1999، ويتفقد أحوال الجواد في الإسطبل ليطمئن على جاهزيته للمشاركة في كأس دبي العالمي.

وأكد سعيد بن سرور أنه أبلغ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجاهزية المهر لاقتناص اللقب العالمي، وبالفعل صدقت التوقعات وفاز بلقب البطولة، مؤكداً بأنه حظي بحضور ومتابعة الفقيد للبطل بالإسطبل، وكان مرتاحاً لإنجازه العالمي، مشيداً بالمجهودات التي بذلناها لإعداده للمنافسة مع الكبار والعمالقة، وقال: إن ذكرياتي مع الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقيد الوطن، في كأس دبي العالمي لا تُنسى.

وأشاد سعيد بن سرور باهتمام الراحل الكبير بالخيل وأنسابها، بالإضافة إلى تأسيس الفقيد لامبراطورية «شادويل» العالمية للتهجين والتوليد والتي تمتلك أفضل وأقوى السلالات، إلى جانب أرقى الخيول التي حققت أفضل الإنجازات في مختلف المضامير العالمية وخاصة في بريطانيا.

وأضاف: كنت محظوظاً بتدريب الأسطورة «دبي ملينيوم»، والذي حقق أبرز انتصاراته في المضامير الإنجليزية ثم جاء للمشاركة في كأس دبي العالمي وتمكن من انتزاع اللقب وتسجيل رقم قياسي عالمي لم يتم تحطيمه حتى الآن.

وأشار سعيد بن سرور إلى أنه فاز بشرف الفوز باللقب مرتين عن طريق «ثندر سنو» عامي 2018 و2019 ولم يكن مرشحاً في الفوز الثاني وناله بجدارة واقتدار.

وتحدث بن سرور عن سباق كأس دبي العالمي هذا العام في يوبيله الفضي، مؤكداً بأنه مفتوح والمستويات متقاربة، متمنياً أن يحقق «جفتس أوف جولد» لجودلفين توقعاته ويتوج بطلاً للسباق.

التصنيف الأعلى

من جانب آخر، أكد مايكل ستيدهام جاهزية «ميستيك غايد» لجودلفين، الذي يملك التصنيف الأعلى «119»، مشيداً بأدائه ومستواه الباهر في الأرضية الرملية معلناً بأن الفارس الأمريكي لويس سايز سيقود الجواد خلال السباق.

وأكد أن مشاركة الفارس في السعودية أتاحت له الفرصة للحضور إلى دبي عقب السباق، وهذا أفضل من الحضور مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

منافسة ساخنة

وبدوره، أعلن الياباني ريوجي أوكوبو مدرب «شوا ويزارد»، الذي سيشارك في الشوط الرئيسي، بأن حالته أفضل عما كان عليه في اليابان، حيث تعود إلى أرضية المضمار ويواصل تدريباته بشكل طبيعي ومنتظم، وقال: الخانة «3» التي أوقعتني خلالها القرعة تعتبر مثالية ولا تشكل عائقاً أمامي.

وتوقع أوكوبو بأن المنافسة ستكون ساخنة ومحتدمة بين الخيول المشاركة من مختلف بقاع العالم.

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