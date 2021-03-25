"أميرة المكتوب" تلفت الأنظار في بطولة الظفرة للخيول العربية

المصدر: وام

نالت الفرس "آر اف آي أميرة المكتوب" لعلي غانم بن هميلة المزروعي، نجومية اليوم الثاني لفعاليات بطولة الظفرة للخيول العربية، التي انطلقت أمس الأول بكورنيش المرفأ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وسجلت "آر اف آي أميرة المكتوب" أعلى معدل خلال البطولة حتى الآن بلغ 93.63 نقطة، وذلك في الشوط الأخير ضمن فعاليات اليوم الثاني، عندما اكتسحت فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق.

وتنظم البطولة التي تختتم بعد غد "السبت"، جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 500 خيل تعود لنحو 223 مالكاً، وتنقسم إلى 30 فئة، وخصصت للبطولة جوائز مالية وعينية.

وكانت المهرة "دي مشهورة" لمربط ريح الشمال، قد استهلت الفعاليات بالفوز بالمركز الأول في القسم "ج" للمهرات عمر سنتين، وحققت 91.25 نقطة، وانتزعت "ميرال بي دي" لناصر أحمد بن ضاحي آل علي، صدارة القسم "د" محققة 92.38 نقطة.

وتصدرت "زمردة بابل" لمربط بابل، القسم "أ" لفئة المهرات بعمر 3 سنوات، وحصلت على 91.88 نقطة، وحصدت "ع ج بدور" لعدنان عبد الله الشحي، صدارة القسم "ب" وحققت 92.25 نقطة.

وأحرزت المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4 -6 سنوات القسم "أ" الفرس "غلا بي أتش أم" لعلي غانم هميلة المزروعي، وحققت 91.50 نقطة، ونالت "دي هلا" لخالد صديق فتح الخاجة، المركز الأول في القسم "ب"، حيث حصلت على 92.00 نقطة.

وكانت المهرة "هلهولة الهواجر" لعليان سعيد بتران الهاجري، قد خطفت الأضواء في افتتاح فعاليات النسخة الأولى للبطولة بعد تصدرها فئة المهرات بعمر سنتين القسم "ب"، وحققت أعلى معدل خلال المنافسات بلغ 93.00 نقطة.

واستهلت المهرة "خلود الهواجر" للدكتور غانم الهاجري، المنافسات بتحقيق المركز الأول في فئة المهرات بعمر سنة "أ"، وحققت 91.13 نقطة ..ونالت صدارة القسم "ب" المهرة "بنفسج الياه" لمربط الياه محققة 91.50 نقطة، وذهبت صدارة القسم "ج" إلى "عجايب المنهل" لمربط فهد سالم الزعابي، حيث حصدت 92.00 نقطة .. فيما حصدت "الريم بي اتش إم" لمربط علي غانم بن هميلة، صدارة القسم "د" وحققت 92.13 نقطة، ونالت رفيقتها في المربط "سمارة بي اتش إم" المركز الأول في القسم "هـ" وحققت 91.50 نقطة .. واعتلت المهرة "غالية مغيدر" لحسن سيف الزعابي، صدارة المهرات بعمر سنتين "أ" وحصلت على 91.63 نقطة.

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