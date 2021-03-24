قرعة عادلة لكأس دبي العالمي الـ 25

المصدر: دبي - خالد المهيري، بهاء الدين عطا

وسط أجواء خيّم عليها الحزن عقب رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شهد مضمار «ميدان» العالمي اليوم، إجراء مراسم نسخة اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي 2021 بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، ورعاة أشواط الأمسية العالمية، بالإضافة إلى الملاك والمدربين والفرسان وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وجاءت نتيجة القرعة عادلة للمشاركين في الشوط التاسع الرئيسي والتي تضم 14 خيلاً يمثلون مختلف قارات العالم.

وفي بداية المراسم، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي فقده مجتمع الفروسية اليوم، عقب رحلة مميزة من الإنجازات المحلية والعالمية.

وتقدم اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، في بداية كلمته بخالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأنجال الفقيد، وأسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب مسيرة طويلة في خدمة الوطن بكافة المجالات.

وأكد محمد العظب أن كأس دبي العالمي هو أكثر من مجرد سباق خيل، بل إنها مناسبة تمنحنا الفرصة لتسليط الضوء على التميز الرياضي.

وأضاف محمد العظب أنه بينما يرمز كأس دبي العالمي لنبل وقوة أسرع الخيول ومهارة فرسانها، فهو أيضاً يبرز تراث وحضارة دولة الإمارات أمام الحضور الذين يجتمعون هنا في دبي بمضمار «ميدان» أو المتابعين عبر شبكات الإعلام من جميع أرجاء العالم.

وقال محمد العظب إن النسخة الرابعة لجوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، التي ستعقد هذا العام في يوم كأس دبي العالمي، ما هي إلا ترجمة لتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لأهل الخيل، حيث سيتم تكريم أفضل فارس، وأفضل مدرب، وأفضل خيل، والشخصية التي يتم اختيارها من قبل الجمهور، بالإضافة إلى الجائزة العليا للعطاء الدؤوب.

وتوجه محمد العظب بخالص الشكر لملاك الخيول والمدربين والفرسان ورعاة الحدث، ونخص «طيران الإمارات» و«جلف نيوز» الذين رافقونا منذ الانطلاقة الأولى لكأس دبي العالمي.

أهم الأحداث

ومن جانبه، تقدم أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات»، بالشكر إلى نادي دبي لسباق الخيل ومضمار «ميدان» لاستضافة قرعة تحديد المراكز لسباق كأس دبي العالمي، الذي يعد واحداً من أهم الأحداث على روزنامة سباقات الخيل الأصيلة، معبراً في الوقت ذاته عن فخره بدعم هذا الحدث الذي شكّل معلماً فريداً في عالم السباقات.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات والظروف الحالية، فإن الدورة الخامسة والعشرين من سباق كأس دبي العالمي تجمع أفضل المدربين والخيول والفرسان في واحد من أغنى السباقات في العالم، كما ستتجه الأنظار مرة أخرى إلى دبي، حيث سيحظى السباق بمتابعة الملايين عبر العالم.

وأكد أحمد خوري أن التزام «طيران الإمارات» بدعم جهود تطوير دبي كوجهة للأحداث ذات المستوى العالمي راسخ لا يضاهى، وعليه فإن مشاركتنا في حدث مثل كأس دبي العالمي أمر مهم وطبيعي، ذلك أن هذا الحدث يسلط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال والسياحة والرياضة.

وأضاف لقد دأبت دبي على استضافة أحداث ذات مستوى عالمي تؤكدها قدرتها على إدارة سلسلة من الأحداث الكبرى بأمان ونجاح، ما يزيد من جاذبيتها كوجهة عالمية حقيقة، ونحن متحمسون لمساعدة الناس على معاودة التواصل والاستمتاع بالرياضات المفضلة لديهم، وسوف نستمر في ذلك.

نتائج القرعة

وأسفرت نتائج قرعة شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 12 مليون دولار أمريكي، عن وقوع «جريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز في البوابة «1»، و «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في البوابة «2»، الجواد الياباني «تشوا ويزرد» في البوابة «3»، «تيتل ريدي» في البوابة «4»، «مليتاري لو»، لناصر عسكر في البوابة «5»، «ميستك غايد» لجودلفين في البوابة «6»، «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي في البوابة «7»، «ذا جريت كولكشن» في البوابة «8»، «جيسس تيم» في البوابة «9»، «سليبي آيز تود» في البوابة «10»، «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس» في البوابة «11»، «ماجني كورس» لجودلفين في البوابة «12»، الجواد الأوروغوياني «أهوستي فيسكال» في البوابة «13»، «جيفتس أوف جولد» في البوابة «14».

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