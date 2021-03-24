رؤية محمد وحمدان بن راشد مصدر ازدهار اقتصاد إيرلندا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحلّ السياحة اليوم في مركز ثاني أضخم قطاعات إيرلندا، وتلعب دوراً محورياً في عودة تعافي اقتصاد البلاد. ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين صناعة سباقات الخيل والعائلة الحاكمة في دبي.

"لقد أتى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إيرلندا وعاين أشجار السنديان المعمرة واشجار الزان الضخمة في قرية كيلدانغان حيث قطيع ضخم من الأبقار ففكر أنه إذا كانت هذه الأرض قادرة على إنتاج أبقار وأشجار بهذا الحجم فهي قادرة حتماً على إنتاج الأحصنة. هكذا بدأت القصة." تقول إيلين هاتون المديرة العامة لقسم تسويق الخيول الأصيلة الإيرلندية.

ولعب صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي المغفور له دوراً محورياً في السياق، حيث أسس مزرعة "ديرينزتاون" التي اشتراها عام 1982 وقام بتوسعتها من 375 فدان إلى 2000 لتضم اليوم خمسة من الخيول "ثوروبريد" الأصيلة، وفقاً لموقع "أرابيان بزنس". وتشير هاتون إلى أن مزرعتي الشيخين توظفان ما يزيد على 700 شخص في البلاد بما في ذلك المناطق الريفية حيث تتضاءل الفرص الاقتصادية الأخرى. وتضم الوظائف مدربي الخيول والبيطريين والسياس وسواهم، إلا أن التأثيرات غير المباشرة أكثر ضخامةً.

"تزدهر أعمال المتاجر المحلية من مجيء المزيد من مالكي الأحصنة، وتقوم المزارع المحلية بتأمين التبن وعلف الأحصنة ويتم التعاقد مع المزارعين المحليين لإنجاز بعض الأعمال في المزارع." حسب قول جو أوزبورن مدير مزرعة كيلدانغان.

أما سوق دبي الحرة وشركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي فتضيفان قيمة لسباق الأحصنة الإيرلندي عبر رعايتهما لسباقات الخيل. كما تمتد المكاسب إلى دبي حيث أكثر من ثلثي الخيول التي فازت بالسباقات خلال موسم المهرجان بالإمارات العام الفائت كانت إيرلندية.

وتعتبر سباقات الخيل جزءاً لصيقاً من السياحة الإيرلندية، وتشكل ثاني أكبر القطاعات في البلاد بعد الزراعة.

كما أنها تجني 3.9 مليار يورو من 7.9 مليون سائح لتسجل قرابة أربعة بالمئة من إجمالي الناتج القومي، أضف إلى أنه يوظف حوالي 200 ألف شخص.

وشكلت سباقات خيول "ثوروبريد" واحدةً من القطاعات القليلة التي حافظت على ثباتها في إيرلندا خلال الأزمة المالية. وعلى الرغم من التدهور الذي شهدته، إلا أن شبكتها الدولية القوية بما فيها التي مع دبي ساعدت في تعويمها.

"هناك ارتباطات طبيعية قائمة بين كل من سباقات الخيل الإيرلندية والسياحة وعدد من أعمال الشركات. لذا هناك حتماً هذا التقارب الطبيعي بين السوقين. وهناك زحمة كبيرة في كواليس سباقات الخيل لذا هو حتماً مصدر استقطاب، سيما لجماهير دول الخليج حيث يوجد وعي كبير بنقاط قوة إيرلندا في المجال." يقول سايمون غريغوري مدير قسم الأسواق في هيئة السياحة الإيرلندية.

ولا يمكن للمرء إلا أن يتساءل كم كان ليكون قوياً ذلك التقارب وقطاع الخيول الأصيلة في إيرلندا لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للقدرات الكامنة في جزيرة الزمرد.

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