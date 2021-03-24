ديلي ميرور: حمدان بن راشد أحد أكبر أسماء سباقات الخيل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعرضت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، المسيرة الرياضية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مع إبراز نبأ وفاة المغفور له بإذن الله.

واعتبرت الصحيفة، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد، أحد رواد سباقات الخيل في العالم، مشيرة إلى حرصه على المتابعة والمشاركة في أبرز السباقات على مدى الـ 30 عاماً الماضية.

كما تحدثت عن عدداً من أبرز الخيول التي شارك بها سموه في أهم السباقات العالمية، وتوجت بالعديد من الجوائز، وأشادت بالدور الذي كان يقوم به سموه في صناعة وتربية الخيل، ودعمه للسباقات العربية في هذا المجال.

كما أبرزت شبكة "سكاي سبورت"، نبأ وفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ونشرت تقريراً عن النشاط الرياضي لسموه، وتحدثت في بدايته عن كونه مالكاً بارزاً للغاية لسلسلة من الفائزين بكلاسيك ورويال أسكوت لأكثر من 30 عاماً.

ونشرت الشبكة، عدداً من تغريدات العزاء، مشيرة إلى أبرز انتصارات سمو الشيخ حمدان، في عالم سباقات الخيول، وإلى أنه واحداً من أعظم مالكي المربين في العصر الحديث.

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