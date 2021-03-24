مضمار نيوبري الإنجليزي: الراحل حمدان كان مؤيداً وصديقاً كبيراً لمضمار السباق

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أصدر الموقع الرسمي للمضمار الإنجليزي نيوبري بياناً من الرئيس التنفيذي جوليان ثيك، بعد وفاة المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لافتاً إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثه في المضمار الإنجليزي وعلى المجتمع المحلي هناك، وجاء كالآتي:

"لقد أحزننا نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. لقد كانت مساهماته في صناعة السباقات وتربية الخيول كبيرة على مستوى العالم، بيد أنه وعلى المستوى المحلي هنا في نيوبري أيضاً، كان مؤيداً وصديقاً كبيراً لمضمار السباق.

لقد كان سباق "يوم دبي الدولي للخيول العربية" من بنات أفكاره وكان قصة نجاح بحق، ليس فقط لسباق الخيول العربية بل وللمجتمع المحلي في نيوبري وحولها.

لقد كان مهتماً بشكل شخصي بذلك اليوم كما كان دائم الحضو.. لقد كان المغفور له سخياً للغاية فيما يتعلق بجميع المدارس المحلية التي شاركت والتي كانت تعكس شغفه بالتعليم، وسوف يُفتقد كثيراً".

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