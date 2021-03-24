ريسينغ بوست: العالم يفقد أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في تربية الخيل وسباقاته

المصدر: إعداد: نهى حوا

بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عن عمر يناهز 75 عاماً، فقد العالم أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في تربية الخيل وسباقاته.

وفي ملف أعدته الصحيفة البريطانية "ريسنغ بوست" عن إنجازات سموه، أفادت أن الشيخ حمدان غيّر وجه تلك الرياضة في بريطانيا وجميع أنحاء العالم من خلال استثماره في رعاية ممتلكات الفروسية وتربية الخيول الأصيلة، وسباقات ألوف الخيول بالحرير الأزرق والأبيض، بما في ذلك أبطال السباقات من أمثال نشوان ودايجور وبطاش.

وستترك وفاته أثراً عميقاً لدى الكثيرين من محترفي السباقات الذين عمل الكثير منهم لديه لعقود، كما في نفس مساعديه، حيث نقلت عن مساعد مدير السباقات في مزرعة واسطبلات تشادويل التي أسسها سموه، ريتشارد هيلز: "إنها أخبار محزنة للغاية. الأمر أشبه بفقدان رب عمل وأب في الوقت نفسه. فقد عرفت الشيخ حمدان طوال حياتي. لقد كان رجلاً طيباً وكنا قريبين جدا. وأعلم أنه كان محبطاً للغاية لعدم قدرته على القدوم إلى "رويال إسكوت" العام الماضي عندما كان لدينا ستة فائزين، لأنه أحب "أسكوت". لقد تحدثت اليه آخر مرة منذ أسبوعين فقط، سيفتقد سموه بشدة".

وفي إضاءة على استثماراته ونجاحات خيوله ورعايته للسباقات الدولية، أفادت الصحيفة أن الشيخ حمدان حقق نجاحاً كبيراً مع عدائيه، بما في ذلك فوزين في سباق ديربي مع نشوان (1989) وإرهاب (1994) والعديد غيرها من سباق الخيول مثل "2000 غينيز" و "1000 غينيز" البريطاني والإيرلندي، و"أوكس" و"ديربي الإيرلندي" و"بول دساي دي بوليتش" في فرنسا، بالإضافة إلى سلسلة أخرى من سباقات المجموعة الأولى في بريطانيا وإيرلندا وفرنسا.

كما حصل على لقب المالك البطل الذي فازت خيوله بأكبر قدر من المال في موسم واحد ثماني مرات. وقد انتصرت خيوله في المسابقات الدولية الكبرى حيث نال "الطلق" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بكأس ملبورن عام 1986، وكرر "جيون" الإنجاز الثاني لسموه عام 1994. بالإضافة إلى سباق الحصان الأصيل كأس "بريدرز كب كلاسيك" مع انفايزور في 2006، و"بيلمون ستايكس" الأميركي مع جازيل (2006) وكأس دبي العالمي مع المتوكل (1999) وانفايزور (2007).

وأكدت الصحيفة أنه في وقت كان الشيخ حمدان لاعباً قوياً قبل وفاتهفقد كان أيضاً مربي خيول، حيث أسس مزرعة واسطبلات شادويل في نورفولك عام 1984. وقد عرف بإخلاصه لمحترفي السباقات الذين عمل الكثير منهم لديه لعقود، وكان مؤيداً شغوفاً للسباق العربي إلى جانب حبه لسباقات الخيول الاصلية، إلى جانب كونه راعياً لمنظمة السباقات العربية والشخصية الرئيسية وراء إنشاء سباق دبي الدولي للسباقات العربية وهو برنامج السباق العربي الأول في أوروبا والذي يقام يوم نهائياته في مضمار "نيوبري" كل عام.

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