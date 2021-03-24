مواقع عالمية رياضية تنعى المغفور له الراحل "عاشق الخيول"

المصدر: دبي - فاتن صبح

وقع وفاة المغفور له الراحل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، تردد صداه لتبدأ كبرى الصحف والمواقع الإخبارية بنعي الفقيد الراحل، الذي أدى رحيله لخسارة حقيقية خصوصاً للمشهد الرياضي، من منطلق حبه للخيل واهتمامه بتلك الرياضة العريقة، وعلاقاته الوثيقة بالمجال، لتضيء مواقع ومضامير عالمية على فقدان الشأن الرياضي لإنسان قدم الكثير لدبي والإمارات ولعالم الرياضة ككل.

على منصة "تويتر" الاجتماعية، تهافتت حسابات رياضية لتقديم واجب المواساة لدبي وحكام الإمارات والمجتمع الرياضي الذي فقد عاشقاً أصيلاً للخيول.

غرد الحساب الرسمي لموقع "ريسنج بوست"، وهي صحيفة بريطانية يومية تختص بسباقات الخيل، قائلاً: "سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحد أبر الشخصيات المؤثرة في عالم سباق الخيل لما يزيد على أربعة عقود، توفاه الله عن عمر 75 عاماً. شارك سموه في السباقات بأبطال في عالم الخيل كنشوان وبطاش ديجور تحت شعار الحرير الأبيض والأزرق الشهير".

أما إسطبلات غودولفين الشهيرة فقد توشحت بشعور الحزن، لافتةً أن "الحزن العميق يلف "غودولفين" لسماع خبر وفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. إنها خسارة كبيرة لدبي ولعالم الرياضة. لقد كان واحداً من أعظم مالكي ومربي الخيول في زمننا. تعازينا الحارة لعائلته وإسطبلات شادويل".

ومن جهة أخرى، نشرت قناة "ريسنق تي في" موطن سباقات الخيل البريطانية والإيرلندية عبر حسابها بمنصة "تويتر": "غمرنا الحزن لسماع خبر وفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن عمر 75 عام. تعازينا الحارة لإسطبلات شادويل".

ولم تتوقف المواقع الإخبارية عن نقل النبأ المحزن وتقديم واجب العزاء رقمياً، ليغرد حساب "إيه إن زد"، وهي نشرة يومية من أستراليا ونيوزلندا، عبر المنصة الاجتماعية: "شعرنا بالحزن لسماع خبر رحيل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر 75 عاماً. لطالما شارك سموه تحت شعار "شادويل" بعدد من أبرز السباقات الأسترالية بخيول كجون ورواية وتوقيت وريان وكفيلة. تعازينا لعائلته وأصدقائه".

أما الحساب الاجتماعي لسباقات "نيوبيري" فقد نقل بالغ حزنه بخبر وفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واصفاً إياه بـ "عاشق الخيول ومالك أبرز نجومها وداعم عظيم لسباقات الخيل في العالم بما في ذلك "سباقات نيوبيري".

كما نشر موقع "سكاي سبورتس" الرياضي نبأ رحيل المغفور له المحزن الذي ألم بكافة الأوساط وأبرزها الرياضية، مع ذكر اهتمامات الراحل التي سطرت كونه وبشكل واضح للعيان مالكاً لسلسلة انتصارات بارزة بالفوز بسباقات كلاسيك ورويال أسكوت لأكثر من 30 عاماً.

كما وتعد الألوان الزرقاء والبيضاء، التي تكتسي شعار Shadwell Racing (إسطبلات شادويل التي يملكها الراحل) من بين الأكثر شهرة في عالم سباقات الخيل.

ومن بين الوجوه التي كانت على نطاق ملم بالنشاط الرياضي للراحل، المذيع الأسترالي أندرو بينسلي، الذي غرد عبر "تويتر" صباحاً: "علمنا برحيل مؤسس سباقات شادويل صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقد فاز سموه بكأس ملبورن بجوادي الطلق عام 1986، وجيون عام 1994".

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