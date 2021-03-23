«ذا صن»: حب حمدان بن محمد للخيل لا يُقدر بمال

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يُكن حباً جارفاً للخيل، ووصفت الصحيفة هذا الحُب بأنه لا يُقدر بمال.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً خاصاً عن سموه، والهوايات التي يمارسها في حياته الخاصة. وذكر التقرير أن سموه لديه شغف آخر بخلاف شغفه بالخيل، وهو ممارسة الأنشطة التي تنطوي على المخاطرة كالقفز بالمظلات.

وأفاد التقرير بأن سموه يبلغ من العمر 38 عاماً، ويبلغ عدد المتابعين لصفحته الشخصية على موقع «انستغرام» 11 مليون مُتابع.

وأضاف التقرير أن سموه يهوى نشر صور عبر «انستغرام» ذات أسماء أيقونية، مثل الصورة التي نشرها للجواد المُعتزل منذ العام الماضي «بيناتوبو» والجواد «غياث» بطل سباقات الخيل من الفئة الأولى.

وذكر التقرير أن سموه نشر على «انستغرام» أيضاً صورا له بصحبة نجم كرة القدم البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، وأيضاً مع بطل العالم في الفنون القتالية القصوى «يو إف سي»، الروسي حبيب نور محمدوف.

وأوضح التقرير أن سموه نشر أيضاً صوره وهو يقفز بالمظلة أعلى جزيرة «نخلة جميرا» في دبي، وأيضاً وهو يتزلج لوحاً قابلاً للطيران فوق مياه الخليج.

وأضاف التقرير أن سموه نشر عبر «انستغرام» أيضاً صورا له وهو يجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن، وأيضاً وهو يستقل أحد قطارات المترو في لندن بصحبة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وذكر التقرير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو مؤسس فريق «جودولفين»، وهو أكبر فريق لخيول السباقات والاستيلاد على مستوى العالم، حيث يتكون من حوالي 1000 جواد.

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