«صمود» بطل «المليون درهم» في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

مود» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب سباق بطولة الإمارات «الفئة الأولى» لمسافة 2200، في الشوط السادس الأبرز والأغلى خلال الحفل الرابع عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء أمس الأول على مضماره العشبي،

ونجح البطل «صمود» في مواصلة التتويج بالألقاب الكبيرة بعد فوزه مؤخراً ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لينتزع امس الأول بطولة الإمارات التي بلغت جائزتها المالية مليون درهم، متقدماً على جميع منافسيه بفارق كبير وصل إلى 4 أطوال عن الوصيف، قاطعاً المسافة في 2:28:08 دقيقة بقيادة ريتشارد مولن، وحل ثانياً «داجو لوتوا» للرحماني للسباقات بقيادة أنطونيو فريزو، وتوج الفائزين اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية.

وافتتح الحفل في الشوط الأول، بسباق جبل جيس لمسافة 1600 متر الذي ذهب إلى «روعة الريف» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بزمن قدره 1:48:57 دقيقة، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وحل ثانياً بفارق كتف «رالي» للوثبة للسباقات بقيادة ريان كوراتولو.

وانتزعت خيول خالد خليفة النابودة المركزين الأول والثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، عن طريق «نوف كي بي» التي أحرزت المركز الأول بقيادة الفارس ريتشارد مولن بزمن قدره 1:33:47 دقيقة، وحل ثانياً بفارق أنف «أيه أف المتغطرس» بقيادة أنطونيو فريزو.

جبل حفيت

وذهب لقب سباق «جبل حفيت» لمسافة 1200 متر في الشوط الثالث إلى «أيه أف سفن سكاير» لحميد المنصوري قاطعاً المسافة في 1:20:00 دقيقة، بقيادة برناردو بينيرو، وجاء ثانياً بفارق نصف طول «العابر» لعلي إبراهيم الحوسني بقيادة سيف البلوشي.

وتوج «جبلاني» للخيالة السلطانية العمانية بلقب الشوط الرابع من سباق جبل الفاية لمسافة 2200 متر بقيادة اشتيبان مازور الذي قطع المسافة في 2:31:48 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق رأس «جوال الريف» لسيف المزروعي بقيادة فرناندو جارا.

وذهب لقب الشوط الخامس من سباق بطولة ديربي الإمارات لمسافة 2200 متر، إلى «درغام عذبة» لعذبة للسباقات بقيادة ريتشارد مولن بزمن قدره 2:32:24 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع الطول «مجيب» بقيادة فابريس فيرون.

وتوج «آيرش فريدم» لجون والتر، جون مورايس، مايكل جوناتان، بلقب سباق بطولة أبوظبي «الفئة الأولى» لمسافة 2200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة أنطونيو فريزو قاطعاً المسافة في 2:17:44 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طولين وربع «ماجستيك مامبو» لإم سلاك وجيه تي بيتر، بقيادة أدري دي فريز

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