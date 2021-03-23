جيمي باتل: إقامة الحدث العالمي دليل على نجاح الإمارات

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

تقدم جيمي باتل مساعد المدرب إدوارد بيثيل، بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على كرم الضيافة، والاهتمام الفائق الذي يجده المشاركون في كأس دبي العالمي، على مختلف المستويات، وتذليل لكل الصعوبات، مبدياً إعجابه بمستوى مضمار «ميدان» العالمي، والذي يتمتع ببنية تحتية متطورة.

كما أشاد باتل بالإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في الإمارات، والتي تعد في مقدم الدول التي تصدت للوباء، والدليل على ذلك، هذا الحدث العالمي الكبير.

وتحدث باتل عن مشاركة «موس جيل» في شوط «القوز للسرعة»، مؤكداً أن الجواد تأقلم مع أرضية المضمار.

وأضاف باتل أن المنافس الأبرز في هذا الشوط، هو «سبيس بلوز» لجودلفين، الذي حقق لقب «كأس 1351 تيرف سبرنت»، في «أمسية كأس السعودية» الشهر الماضي، بالإضافة إلى «خادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يحمل تصنيفاً عالياً.

وأشار باتل إلى أن الخيارات مفتوحة عقب أمسية كأس دبي العالمي، من ضمنها المشاركة في مهرجان «رويال آسكوت»، وبالتحديد شوط «كينغز ستاند ستيكس»، بالإضافة إلى سباقات مضماري «يورك» و«نيوماركت» في بريطانيا.

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