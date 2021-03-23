خيول العالم تواصل تدريباتها لأمسية «كأس دبي العالمي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

واصلت خيول العالم تدريباتها استعداداً لأمسية كأس دبي العالمي، الذي سيقام السبت المقبل على مضمار «ميدان»، بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل.

وأكد اللواء خبير محمد العظب جاهزية كافة فرق العمل لانطلاق الحدث العالمي الكبير، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات المختصة.

وأضاف قائلاً: (بأننا نعلم بأن هذا الحدث يحظى باهتمام عالمي، لذا نحن حريصون كل الحرص على أن نري العالم كيف تجاوزت الإمارات الأزمة بنجاح، وأن الحياة مستمرة في ظل الجائحة، مع تطبيقنا للإجراءات الاحترازية لسلامة المشاركين).

وأشار محمد العظب إلى أن مشاركة خيول العالم في الحدث المرتقب، دليل آخر على نجاحنا في التغلب على كافة المعوقات التي سببتها الجائحة، وشهادة تقدير من المشاركين الذين وضعوا ثقتهم بنا وإجراءاتنا خلال الجائحة. وعن اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي، أكد محمد العظب بأن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي التي صنعت النجاح الذي نعيشه منذ انطلاقة البطولة العالم 1996، وستتواصل هذه المسيرة، التي شكلت رافداً للسباقات العالمية بفضل دعم سموه وتوجيهاته المستمرة.

ومن أبرز الخيول التي تدربت يوم أمس «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل، والذي توج بلقب «كأس السعودية» الشهر الماضي، ويطمح إلى مواصلة مسيرة الإنجازات خلال مشاركته في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك».

رضا تام

أعلن المدربون المشاركون في شوط كأس دبي العالمي، جاهزية خيولهم لمنافسات يوم السبت المقبل، إذ عبر المدرب سعيد بن سرور، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات بكأس دبي العالمي، عن رضاه التام عن الأداء الذي يقوم به «جيفتس أوف جولد» لجودلفين الذي حقق الشهر الماضي لقب «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر خلال أمسية «كأس السعودية».

وأضاف قائلاً: (أنا راض جداً عن أدائه خلال التدريبات، سوف يواصل تدريباته خلال بقية الأسبوع، وأملي بأن يحالفنا التوفيق في قرعة يوم الأربعاء). ومن جانبه، قال بين تراسك مساعد المدرب الأمريكي مايكل ستيدام، بأن تدريبات «ميستك غايد» لجودلفين الذي يعد أحد أبرز المرشحين للقب العالمي سارت على أفضل ما يرام، وقدم لنا عدداً من المؤشرات الإيجابية، إذ تأقلم مع الأرضية بشكل جيد، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالتواجد في مدينة دبي للمرة الأولى.

يفوق التوقعات

وبدوره أكد المدرب البحريني فوزي ناس جاهزية «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بطل الجولتين الثانية والثالثة لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي» لخوض غمار الشوط الرئيسي.

وقال فوزي ناس: إن مشاركات البطل هذا الموسم كانت مميزة، بل فاقت توقعاتنا. وأضاف قائلاً: («ساليوت ذا سولجر» تأقلم بشكل جيد مع الأرضية الموسم الماضي، والذي كان اختباراً لقدراته على التحمل، وهذا ما أثبته لنا خلال هذا الموسم).

وأكد فوزي ناس أن الخطة الأولية كانت إشراك البطل في سباق «جودلفين للميل»، ولكنه استحق التواجد مع الكبار في الشوط الرئيسي، متمنياً بأن يبتسم له الحظ خلال قرعة كأس العالمي ويظفر بخانة مميزة.

استعداد للمشاركة

ومن جانب آخر، وصل إلى دبي، يوم الأول من أمس، ممثل المملكة العربية السعودية في الشوط العالمي «جريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، الذي يعد أحد أبرز المنافسين على اللقب. وقال المدرب عبد الله بن مشرف، بأن الجواد الذي حل ثالثاً في شوط «كأس السعودية» سيباشر تدريباته اليوم، معلناً بأن الفارس المخضرم فرانكي ديتوري هو الذي سيقود البطل خلال منافسات يوم السبت المقبل.

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أجريت يوم أمس قرعة 4 أشواط من أمسية كأس دبي العالمي وهي، «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «مبادلة» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار.

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