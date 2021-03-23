أنطونيو بيريرا: نشيد بالإجراءات الاحترازية والسباق مفتوح

المصدر: دبي ـ بهاء الدين عطا

أشاد المدرب الأوروغوياني أنطونيو سنترا بيريرا بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها دولة الإمارات والتي ساهمت في مكافحة جائحة كورونا، مضيفاً أن الذي أثار إعجابه التزام الناس بها.

وأكد المدرب الأوروغوياني أنطونيو سنترا جاهزية الخيول التي يشرف على تدريبها وهما «آجست فيسكل» الذي سيشارك في شوط كأس دبي العالمي، و«الباتريوتا» الذي سيدخل غمار شوط «ديربي الإمارات» ويقودها الفارس ماجنر ليل.

وأضاف بيريرا بأن الحصانين تأقلما على أرضية «ميدان»، متمنياً أن توقعه قرعة الشوط الرئيسي في المنتصف، حيث ينطلق من الخلف إلى أطراف خط النهاية، بالإضافة إلى أن «آجست فيسكل» حقق الفوز على مسافة الـ2400 متر على الأرضية الرملية لذا لن تشكل مسافة الشوط الرئيسي أية صعوبة لنا.

وقال بيريرا إن «آجست فيسكل» فاز بجائزة الحصان الأفضل في الأوروغواي لهذا العام، وأنه يعتبر من أبرز المصنفين خاصة، مؤكداً بأن الشوط الرئيسي خلال الـ25 عاماً الماضية كان الصراع ينحصر بين اثنين أو ثلاثة ولكن هذا العام يرى بأن السباق مفتوح نظراً لمشاركة أفضل الخيول في الشوط.

متابعة الملايين

وأكد بيريرا بأن الملايين في الأورغواي سوف يتابعون السباق العالمي لتشجيع «آجست فيسكل»، معبراً عن فخره لتمثيل هذا الجواد في الشوط.

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