مربط دبي يختتم موسمه بإنجازات قياسية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

حقق مربط دبي للخيول العربية في ختام موسمه 2020 /‏‏ 2021 إنجازات قياسية، وألقاباً تناغمت مع أدائه البطولي وسيطرته التي سجلها في السنوات الأخيرة داخلياً وخارجياً، حيث استطاع المربط أن يحقق عدداً هائلاً من الألقاب الذهبية جعلت منه الأفضل محلياً وعالمياً، آخرها تألقه في بطولة دبي للجواد العربي 2021 في نسختها الثامنة عشرة وحصده المركز الأول، بمشاركة أكثر من 200 خيل تعتبر الأجمل في العالم، في البطولة التي شهدت منافسات شرسة بين أجمل الخيول العربية الأصيلة كان لخيول مربط دبي الكلمة الأجمل فيها، ليؤكد المربط سطوته العالمية في الإنتاج والإنجاز الذي سطره في مختلف ميادين التنافس العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وفي مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، أكد مربط دبي للخيول العربية، قيادته دفة إنتاج السلالة المصرية من الخيل العربية الأصيلة، بعدما سطر إنجازاً جديداً بحصده ثلاثية ذهبية وفضية، محتفظاً بصدارة إنجاز إنتاجه المحلي في البطولة، بعدما كان العام الماضي قد حقق إنجازاً تاريخياً قياسياً يضاف إلى سلسلة من الأرقام القياسية التي يحتفظ بها محلياً ودولياً.

ذهب

كما سطر مربط دبي إحدى صفحاته الذهبية في مشهد ثلاثي الأبعاد ببطولة الإنتاج المحلي بمهرجان الشارقة للجواد العربي، مسجلاً بصمة لامعة في عالم الجودة والتميز في إنتاج الخيل العربية الأصيلة، ونجح في إحراز ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في بطولة الإنتاج المحلي التي شهدت منافسة شرسة بين أقوى المرابط في الدولة، ليستحوذ على صدارة الإنتاج المحلي وقيادة الجودة التي تستطيع المنافسة عالمياً. وقد ظهرت العلامة الإنتاجية العالمية لأيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم واضحة وتعزز مكانته كمصدر لصناعة الأبطال الأصايل.

كذلك سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً تاريخياً جديداً في بطولة الإمارات للمربين التي أقيمت للمرة الأولى بمدينة العين، بعد تألق لافت لكوكبة من أجمل إنتاجه المحلي. تمكن من الفوز بثلاثية ذهبية وفضيتين، خلال مشاركته في بطولة أبوظبي الدولية 2021 اكتسح الإنتاج المحلي لمربط دبي المشهد الجمالي، محققاً رباعية ذهبية، وتألقاً فوق العادة، ليسطر أمجاداً ذهبية جديدة مع مجموعة من الخيول ذات الطموح العالمي.

ثمرات

من جهته، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجازات التي حققها المربط في الموسم وقال: النجاحات التي تحققت لمربط دبي في إثراء الإنتاج العالمي من الخيل العربية الأصيلة محلياً في دبي، ثمرة رؤية فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك عندما قرر سموه أن يتواجد مربط يشبه دبي في بريقها وقوتها وجمالها ونجاحها، المجد الذي سطره مربط دبي في تطور الخيل العربية الأصيلة، يؤكد أن رؤية سموه رؤية قيادي عظيم وفارس حكيم.

ثقة

وأضاف: مثلما يمتلك سموه معرفة العارفين، يمتلك أيضاً ثقة المتمكنين من تحقيق الأعمال الجليلة النوعية، التي جعلت مربط دبي يشبه الإنجازات الكبرى التي تحققت على يدي سموه الكريمتين، والكرم أحد أبرز خصائص منهج وتطبيق فلسفة سموه في كل المجالات، لذلك امتدت مكارم مربط دبي بتوجيهات سموه إلى رفد المرابط التي تعنى بالخيل العربي، في الداخل والخارج، بدماء أجود الفحول والأفراس المنتجة للخيل العربية الأصيلة، إيماناً من سموه بأن خدمة الخيل العربي هي خدمة للهوية العربية، وإحياء لأمجاد ومكونات تاريخ عربي إسلامي مجيد.

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لفت مربط دبي الأنظار في ختام النسخة الثانية من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي «الشرقية»، مؤكداً قوته الإنتاجية من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، سواء كمربط فائز بالألقاب أو كصانع للأبطال. وتمكن أبناء الأسطورة من حصد 6 ألقاب، فضلاً عن الميدالية الذهبية التي نالها ابنه الفحل دي سراج، والميدالية الذهبية للمهرة «دي فنانة» والميدالية البرونزية للمهرة «دي سماحة»، ليظل محتفظاً بقيادته الإنتاجية لأبطال بطولة كلباء في نسختها الأولى التي حصد منها أبناؤه 8 ميداليات من مختلف الأنواع.

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