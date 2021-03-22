غدا .. انطلاق مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: وام

تحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2021، الذي يستمر على مدار 4 أيام ابتداء من غد وحتى 26 من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان.

ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل.

وسيقام السباق الرئيسي مسكا للختام، على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم برعاية شركة لونجين، والذي سيكون محط أنظار العالم باعتباره أحد أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ..بينما سيفتتح فعاليات المهرجان، كأس السيدات لمسافة 120 كلم برعاية "مؤسسة عزيزي للتطوير"، ويستأنف المهرجان منافساته بإقامة السباق الثاني المخصص للاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، يليه في اليوم الثالث كأس "جميلتي" للأفراس برعاية الطاير للسيارات لمسافة 120 كلم، والذي يعتبر مناسبة خاصة تجمع الأفراس في تحد مثير.

وتحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة فعاليات الحدث المرموق بتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للفروسية وبمشاركة أبرز الحكام والبيطريين المختصين بسباقات القدرة والتحمل.

وفاز الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطل العالم في نورماندي عام 2014، بالسباق الرئيسي لأكثر من نسخة، ويعتبر الفارس سالم سعيد العويسي هو بطل النسخة الماضية على صهوة "كاستليبار كورسير" لاسطبلات F3 محققاً اللقب في السباق الذي شهد مشاركة 239 فارسا ينتمون إلى 33 دولة ويمثلون 68 اسطبلاً.

ومن ناحيته أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مناسبة رياضية كبرى لفروسية الإمارات كونها تحمل اسم «فارس العرب» أيقونة الفروسية الذي يقدم العطاء اللا محدود لهذه الرياضة في مجالاتها المختلفة مثلما يقدم للوطن من فكر وجهد ليكون في المقدمة دائماً بجودة الحياة واستدامتها، لتتصدر فروسية الإمارات المشهد العالمي في مناسبات كثيرة، وبما يجعل منها محطة مهمة لنخبة الفرسان والفارسات في العالم ليتواجدوا في المهرجان ويتنافسوا مع فرساننا في أقوى السباقات.

وقال: "يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ملهمنا في رياضة الفروسية، وسباقات القدرة على وجه الخصوص وهو فارس العرب الذي سطر أروع البطولات، وتوج بأرفع الألقاب العالمية، وظل داعماً لفارسات وفرسان الإمارات الذين ساروا على دربه، في البحث عن الرقم واحد، ليصلوا إلى منصات التتويج العالمية مستلهمين من سموه حب الانتصار والمركز الأول".

وأضاف: "مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مناسبة غالية على فروسية الإمارات، وهي احتفالية ينتظرها الفرسان والفارسات في كل موسم ليشاركوا فيها، ويقدموا من خلالها الشكر لسموه على ما يقدمه من دعم، لرياضة القدرة حتى وصلت إلى الصدارة العالمية".

وبدوره أكد سعادة اللواء محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن النادي وجميع اللجان وفرق العمل، كثفت جهودها لإقامة المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم، بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يمتد لأربعة أيام، يعتبر مناسبة خاصة للاحتفاء بالدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من "فارس العرب" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، متوجهاً بالشكر لسموه على كل ما تحظى به هذه الرياضة من دعم ومتابعة واهتمام كان له الأثر البالغ في ريادة فروسية الإمارات وتبوئها أعلى المراتب على المستوى العالمي.

وأضاف العظب أن الكرنفال الذي يتضمن 4 سباقات أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، يستقطب أفضل الفرسان على مستوى العالم، وأن الحدث هذا العام سيشهد مشاركة قوية في مختلف منافساته، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالارشادات الصحية والإجراءات الاحترازية وأبرزها التباعد الاجتماعي، وعدم التجمهر، والالتزام كذلك بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأعرب السيد ماتيو بومغارتنر، نائب رئيس التسويق والاستثمار في شركة "لونجين"، عن فخر مؤسسته برعاية السباق الرئيسي من جديد، والذي يقدم "كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة" للفائز، خاصة أن الحدث يعتبر الأبرز في موسم سباقات القدرة والتحمل في الإمارات، مشيراً إلى أن رعاية الكأس تعكس شغف "لونجين" واهتمامهم على المدى الطويل برياضة الفروسية.

من جانبه، أبدى السيد مرويس "عزيزي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير، عن سعادته بالمشاركة في رعاية الحدث الذي يحتل مكانة كبيرة، لما يحمله من تحديات قوية كل عام، ويعتبر ملتقى مجتمعيا ورياضيا مهما للاحتفاء بمحبي رياضة الآباء والأجداد المتجذرة في تاريخ الإمارات وموروثها العريق، مشيراً إلى أن رعاية شركته تمتد للسنة الرابعة على التوالي في الحدث الذي يواصل رحلة التميز كل عام، وان الشركة ستحرص على مواصلة رعاية الأحداث المهمة التي تعزز من ريادة دبي في مختلف القطاعات على خريطة العالم.

بدوره، قال السيد أشوك خانا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات، إنه من دواعي السرور، المشاركة في الحدث عبر رعاية كأس "جميلتي" للأفراس للسنة العاشرة على التوالي، وقال: "بصفتنا أحد وكلاء السيارات الرائدين في الإمارات، يسعدنا أن نواصل دعمنا لهذا السباق الفريد الذي يقام كجزء من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أحد أهم أبرز الفعاليات في موسم سباقات الفروسية بصورة عامة ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص".

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