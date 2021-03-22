24 ساعة على انطلاقة مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكملت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الاستعدادات قبل 24 ساعة على انطلاقة الحدث الأغلى في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويشمل المهرجان 4 سباقات مختلفة الفئات ابتداءً من الغد وحتى الجمعة المقبل، حيث يدشن فعاليات الحدث كأس السيدات لمسافة 120 كلم الذي ينطلق غداً بمشاركة واسعة من الفارسات، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، ثم يصل قطار المهرجان إلى ثالث محطاته في كأس جميلتي للأفراس، لتتجه الأنظار في مسك الختام إلى السباق الرئيسي يوم الجمعة المقبل وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.

مشاركة

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة قوية من نخبة الفرسان والإسطبلات بعد أن كثف الجميع تحضيراته لهذا الحدث، الذي يعتبر أحد أبرز محطات موسم سباقات القدرة والتحمل على الصعيدين المحلي والعالمي. وكان نادي دبي للفروسية، قد كشف عن قيمة الجوائز المخصصة للفائزين في المهرجان، حيث يتجاوز إجمالي الجوائز المالية 8 ملايين درهم إضافة إلى الجوائز العينية القيّمة وهي عبارة عن سيارات، وستشمل الجوائز في بعض السباقات الفائزين حتى المركز السبعين.

الرئيسي

وستتصاعد الإثارة في السباق الرئيسي على لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية شركة لونجين، حيث سيكون الجميع على موعد مع التحدي في مسك الختام للنسخة، وتسعى إسطبلات «F3» للاحتفاظ باللقب الذي تحقق مع الفارس سالم سعيد العويسي على صهوة «كاسلبار كورسير». ويأتي الحدث بتنظيم من نادي دبي للفروسية وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، وسيقام السباق وسط إجراءات احترازية منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التجمهر واستخدام التعقيم، وذلك لضمان سلامة الجميع، كما سيسمح لكل إسطبل المشاركة بـ 4 خيول فقط.

كما ستشهد مدينة دبي الدولية غداً إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفارسات المشاركات في ضربة البداية بسباق السيدات، حيث قررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة هو 50 كيلوغراماً إلى جانب مجموعة من الاشتراطات الأخرى المتعارف عليها منها أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق.

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يقام السباق الأول «كأس السيدات» برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وتعتبر إسطبلات سيح السلم مرشحة بقوة للدفاع عن اللقب الذي حققته بواسطة الفارسة الفرنسية كاميل كولو، على صهوة الجواد «فيستا دو بارثاس»، بينما تدافع إسطبلات الكمدة عن لقب الإسطبلات الخاصة الذي حققه الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «جابولاني إندورينس»، وتتطلع إسطبلات F3 للمحافظة على كأس جميلتي للأفراس الذي يقام برعاية الطاير للسيارات، حيث جاء تحقيق F3 للقب النسخة الماضية بواسطة الفارس عبدالله علي العامري على صهوة «مزيونة».

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