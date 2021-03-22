خيول العالم تستعد لكأس دبي العالمي في «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

بدأت خيول العالم المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي الذي سيقام يوم السبت المقبل، تدريباتها استعداداً للحدث العالمي الكبير والبالغة قيمة إجمالي جوائزه 26.5 مليون دولار.

ومن أبرز الخيول التي تدربت على أرضية مضمار «ميدان»، «ميستك غايد» لجودلفين والذي يشارك في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليوناً.

كما تدرب كل من «تيتل ريدي» بطل «لويزياناستيكس» لـ«الفئة الثالثة» والذي يشارك أيضاً في الشوط الرئيس، «جيسس تيم» وصيف كأس «بيجاسوس العالمية»، وممثل اليابان في هذا الشوط «تشوا ويزرد» الذي توج بلقب «شامبيون كب» على مضمار «تشوكيو» العام الماضي.

وشهدت التدريبات أيضاً مشاركة المهر الياباني «بينك كاميهاميها» الذي توج بلقب «ديربي السعودية» والذي يطمح إلى التتويج بلقب «ديربي الإمارات»، بالإضافة إلى «فرانس جو دي إينا» وممثل الأوروغواي «الباتريوتا».

المؤتمرات الصحافية

ومن جانب آخر، تنطلق اليوم المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمشاركين في كأس دبي العالمي، والتي ستكون عن بعد نظراً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المنظمة للوقاية من جائحة كورونا.

اليوم الأول

ويخصص اليوم الأول للمؤتمرات الصحفية للمدرب أنطونيو سنترا بيريرا والفارس فاجنر ليل اللذين يشاركان في الأمسية العالمية مع «اجست فيسكال» في شوط كأس دبي العالمي، و«الباتريوتا» في شوط «ديربي الإمارات».

كما يشارك في المؤتمر الصحفي المدرب إدوارد بيثيل الذي يشارك في شوط «القوز للسرعة» مع «موس جيل».

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