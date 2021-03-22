حمدان بن راشد يشيد بنجاح مؤتمر دبي الدولي للفروسية

المصدر: دبي - وام

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بالنسخة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية، التي عقدت تحت شعار «فروسية آمنة في زمن الجائحة» بقاعة المؤتمرات بمجلس دبي الرياضي، برعاية كريمة من سموه، وأكد سموه أن المؤتمر يمثل مبادرة واعية، تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تنمية الوعي بأنشطة الفروسية وتطوير تشريعاتها وسبل ممارستها وفقاً للضوابط القانونية، واستناداً إلى أفضل الممارسات التي تراعي مصلحة الخيول ورفاهيتها، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وأضاف سموه: إن إقامة المؤتمر بالدولة، يحمل دلالات عظيمة تستلهم روح وقيم الفروسية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الوطني، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإعلاء شأن الفروسية الإماراتية، حتى تكون تجربتنا الوطنية نموذجاً يحتذى لبقية دول العالم.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن المؤتمر حظي بمشاركة نوعية وعددية مميزة من خبراء مختصين وممارسين في الفروسية والخيل، أثروا جلساته بالنقاش والحوار، وتعاملوا مع القضايا المطروحة بقدر كبير من الحنكة والموضوعية والوعي، وتناولوا قضايا جوهرية، تتلمس هموم الفروسية العربية والعالمية وتضع لها الحلول الملائمة التي تواكب طبيعة هذا النشاط الحيوي.

ونوّه سموه على نحو خاص بالمشاركة الرفيعة من الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، على ما قدمه من بيان عن مكانة الخيل في الإسلام، وعن أحكام عقد السباقات وأنواع المسابقات وبيان أحكام زكاة الخيل وبعض الفتاوى الشرعية المتعلقة بالفروسية، مما يؤكد كمال الشريعةِ وشمولها.

وثمّن سموه مساهمة جميع المتحدثين والمتحدثات بجلسات المؤتمر في إنجاحه من خلال طرحهم الواعي لقضايا جوهرية، خبروها جميعاً على أرض الواقع، كونهم أهل خيلٍ وفروسية، وقال «لهم منا كل الشكر والتقدير».

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود رئيس المؤتمر، وقال «أشكر رئيس المؤتمر مصطفى علي بن أحمد عمشان، على تبنيه فكرة المؤتمر والجهود المخلصة التي يبذلها من أجل تنفيذها بصورة تدعو للإعجاب، مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح».

وكان المؤتمر شهد 3 جلسات في ختام أعماله حملت عناوين «مشاركة المرأة الخليجية في سباقات السرعة»، و«إرشادات عامة لمنتسبي الفروسية في ظل (كوفيد 19)»، و«تأثير كورونا على الخيول».

وتقدم مصطفى بن أحمد عمشان بالشكر والتقدير إلى راعي المؤتمر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن النسخة الرابعة للمؤتمر جاءت ناجحة وحققت تفاعلاً كبيراً رغم أنها أقيمت «عن بُعد».

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