النسخة الأولى لـ «الظفرة لجمال الخيل العربية» تنطلق الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، تقام النسخة الأولى من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية بعد غد الثلاثاء وتستمر إلى 27 الجاري في كورنيش المرفأ.

وتشهد المسابقة مشاركة 500 خيل يمتلكها نحو 223 مالكاً، كما تتضمّن البطولة 30 فئة وجوائز قيّمة، أبرزها جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد للمواطنين، مع تخصيص جوائز أخرى لأفضل 7 عارضين مواطنين وتكريماتٍ عدة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بفئة المهرات في عمر سنة، وهي مقسّمة إلى 5 أقسام، تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين.

دعم

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية أن الجمعية تواصل دعمها للخيول العربية الأصيلة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حول ترسيخ وتجسيد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إعلاء شأن الخيل العربي وتكريس مكانته العريقة، باعتباره جزءاً مهماً من الموروث الشعبي.

وأوضح الشيخ زايد بن حمد أن إقامة النسخة الأولى من بطولة الظفرة تعتبر امتداداً لتلك التوجيهات السديدة وضمن أهداف الجمعية بشأن نشر هذه الأنشطة في مختلف مناطق الدولة، مشيراً إلى أن طاقم التحكيم وأعضاء اللجان الفنية في البطولة جميعهم كوادر مميزة من الدول العربية.

وأكد أن الجمعية اعتمدت نظاماً خاصاً لتوزيع الجوائز بغرض دعم الملاك والمربين، ما يتيح حصول أكبر عدد منهم على تتويجات وجوائز مالية بمعدّل 300 خيل من بين 500 مشارك.

أهداف

وأضاف الشيخ زايد بن حمد، إن أحد أهم أهداف الجمعية هو دعم أبناء الإمارات وتشجيعهم في أنشطة الخيول العربية الأصيلة، حيث نظمت عدداً كبيراً من البطولات بطواقم تحكيم وطنية، إضافةً إلى وجود كثير من المواطنين في اللجان الفنية، وتخصيص جوائز قيّمة للعارضين المتميزين.

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