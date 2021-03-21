«البطين» بطل سباق المرخانية في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تألق المهر «البطين»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوج بلقب المرخانية في الشوط الثالث للخيول المبتدئة توليد الإمارات، لمسافة 1800 متر، وركض المهر الأشقر تحت قيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إيريك ليمارتنيل، برشاقة في اللفة الأخيرة ليتجاوز منافسيه بجدارة ويصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:07:33 دقيقة، بفارق 3.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

وكان المضمار العيناوي أقام أول من أمس سباقه الثاني عشر في الأمسية، وشهده وتوج الفائزين في الشوط الختامي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام المضمار، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية.

وتوجت المهرة «جونا» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقيادة ريان كوراتولو، بلقب الصاروج في الشوط الرابع لسباق المهرات والأفراس المبتدئة، لمسافة 1800 متر، وشهد هذا الشوط إثارة بالغة استمرت حتى اللفة الأخيرة قبل أن تحسم المهرة الفائزة الأمور لصالحها بالوصول أولاً إلى خط النهاية قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 02:07:33 دقيقة، بفارق 2.25 طول عن صاحبة المركز الثاني.

الماراثون

وانتزع الجواد «حرير الريف» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، لقب الجولة النهائية من سلسلة ماراثون العين، «سباق تكافؤ هيبة» لمسافة 5100 متر، وقدم الجواد الفائز بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة برناردو بينيرو، عملاً متميزاً في مضمار السباق ليتقدم منافسيه بفارق 3 أطوال، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 06:22:09 دقائق.

وظفر الجواد «فاريتس أوبي»، للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، وقيادة سيف البلوشي، بلق فلج هزاع في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً استمر حتى اللحظة الأخيرة ليتصدره الجواد الفائز بفارق رأس عن أقرب ملاحقيه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:05:46 دقيقة.

كأس الوثبة

وفاز الجواد «أيه إف ثبور»، لخالد خليفة النابودة، وقيادة تاج أوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، وقطع الجواد الفائز مسافة السباق في زمن قدره 01:07:39 دقيقة بفارق 1.25 طول عن الوصيف.

وفي سباق المبتدئة بالشوط الثاني ظفر المهر «المنصور إن إف» لبايرلي للسباقات، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب المفرق لمسافة 2000 متر، ولم يجد المهر الفائز صعوبة في تصدر المنافسين بمسافة طويلة بلغت 6.5 أطوال عن أقرب ملاحقيه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:19:23 دقيقة.

وحقق الجواد «ولكم سيربرايس»، لكروان بارزاني، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الفلاح في الشوط السادس، لسباق المبتدئة لمسافة 1600 متر، وقطع الجواد مسافة السباق في زمن قدره، 01:39:48 دقيقة، بفارق 6.25 أطوال.

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