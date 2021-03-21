راشد العامري بطل سباق مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توج الفارس راشد عامر العامري بلقب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، في ختام سباقات موسم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، والذي شهد مشاركة 120 فارساً وفارسة.وتمكن البطل من حسم السباق على صهوة «ماريو ناهالا»، العائدة إلى إسبطل الريف العين، قاطعاً المسافة في زمن قدره 4:17:28 ساعات.

وتوج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الفائزين وسط أجواء احتفالية رائعة، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

موسم ناجح

وعبر مسلم العامري عن سعادته بالنهاية الجيدة لموسم سباقات قرية الوثبة، موضحاً أن ختام مهرجان أبوظبي مثل أفضل نهاية لموسم حقق الكثير من النجاحات، وأضاف: بداية أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لرياضة الفروسية في الدولة، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي قادتنا للنجاح.كما حيا العامري ملاك الخيول على الجهد الذي بذلوه في موسم التحديات، وهنأ كذلك كل الفرسان والفارسات والملاك الذين حققوا الانتصارات في جميع السباقات.

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