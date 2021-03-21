«الإمارات» بطل «تحدي دبي للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى التتويج بلقب بطولة كأس تحدي دبي للبولو ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، بعد الفوز بالهدف الذهبي على فريق باتستوني في المباراة النهائية بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف، بعد أن تعادل الفريقان في وقت المباراة الأصلي للمباراة.

ويحسب لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قيادة فريقها بنجاح كبير بهذا الموسم والتواجد على منصات التتويج في كل بطولة شاركت فيها، بتتويجه بثلاث بطولات وهي «كأس الماسترز وكأس تشرتشل، وكأس إعمار ماستر»، إلى جانب حصول الفريق على مركز الوصافة في بطولتي كأس إيفزا الفضي وكأس إيفزا الذهبي، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2021.

جدارة

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بالفوز بكـأس بطولة التحدي والذي جاء عن جدارة بمشوار خالٍ من الخسائر، رغم التحدي في المباراة النهائية أمام فريق كبير بحجم باتستوني الذي يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، وثمنت سموها الأداء العالي لفريقها والذي عزز الانسجام بين صفوفه خلال الموسم، والتي وصفته بالاستثنائي في ظل الجائحة. وأشارت سموها إلى أن اللعبة بشكل عام تشهد انتشاراً أكبر من خلال تواجد العديد من العناصر المواطنة وخصوصاً الشابة إلى جانب حضور ومشاركة عدد من لاعبي منطقتنا الخليجية والعربية، مما أسهم في تطور أداء لاعبي الفرق وعكس الارتفاع الفني لجميع البطولات.

ووجهت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في ختام حديثها الشكر لمحمد الحبتور لجهوده في تسخير البنية التحتية بمنتجع ونادي الحبتور للبطولة، كما وجهت الشكر لجميع الفرق المشاركة في هذا الموسم الزاخر ببطولاته وأنشطته.

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