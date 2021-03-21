20 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: (باريس - البيان الرياضي)

يشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر اليوم مشاركة 20 مهرة في سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1»، وتشارك فيه 10 مهرات ، أبرزها «هيرا دو فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويقام السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2» وبمواصفات السباق الأول ، وتشارك فيه 10 مهرات.

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