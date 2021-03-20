مربط دبي يحصد 8 كؤوس من أصل 18 في البطولة

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أسدل الستار، مساء اليوم، على منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، والتي أقيمت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والتي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 210 خيول من السلالات العربية والأجنبية من 7 دول، تنافست للفوز بلقب الأشواط الرئيسية للبطولة لنيل نصيب من مجمل جوائزها المالية، والتي بلغت 4 ملايين دولار.

وأقيمت على مدار 3 أيام على أرض قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، وشهدت الإثارة والتحدي بعروض جمال الخيول العربية المشاركة، والتي وصلت إلى 210 خيول من السلالات العربية والأجنبية، تنافست للفوز بألقاب الأشواط الستة الرئيسية للبطولة، ونيل نصيب من مجمل جوائز البطولة، والتي بلغت 4 ملايين دولار أمريكي، بما يعادل 14 مليون درهم إماراتي.

شهد منافسات اليوم الثالث والختامي للبطولة، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس مربط مصفوت للخيول، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وقصي عبيد الله الأمين العام للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان خليفة اليحيائي، والعديد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية ومربيها وملاكها.

وحظيت البطولة إلى جانب معرض دبي الدولي للخيول، إقامة المزاد لـ 57 حصاناً من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية في مزاد الخيل، بإقبال واسع من الزوار، للاستمتاع بباقة من الفعاليات المتنوعة مع التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة لضمان سلامة الجميع.

تألق مربط دبي

وحصدت مهرات ومهور وأفراس دبي معظم ألقاب وكؤوس البطولة، والتي بلغت 8 كؤوس ملونة من أصل 18 كأساً ذهبية وفضية وبرونزية، ومنها 3 كؤوس ذهبية لـ«الأمهر بعمر سنة وكبار المهور وصغار المهرات»، و4 كؤوس فضية لصغار المهرات، وكبار المهرات ومهور السنة والفحول، وكأس برونزية لكبار المهرات. كما حصدت المهرة «ار أي كي عنود» لمربط رأس الخيمة للخيول المركز الأول، وتوجت بالكأس الذهبية و60 ألف دولار في الشوط المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، وحققت المهرة «الاريام بنفسج» لمربط عجمان المركز الأول والكأس الذهبية، و215 ألف دولار، في شوط المهرات بعمر سنتين فما فوق.

في حين، نجحت الفرس «دي شيهانة» لمربط دبي للخيول في حصد المركز الأول والتتويج بالكأس الذهبية و275 ألف دولار في الشوط الرئيسي المخصص للأفراس. وتوج المهر «دي شرار» لمربط دبي للخيول بالكأس الذهبية والمركز الأول و60 ألف دولار في الشوط الرئيسي للأمهر بعمر سنة، وتوج المهر «دي شيماز» لمربط دبي بالكأس الذهبية عقب فوزه بالمركز الأول ومبلغ 60 ألف دولار في الشوط الرئيسي والختامي للمهور بعمر فوق السنتين، وفي الشوط المخصص للفحول حصد «ا.س.حرير» التابع لمربط الصقران للخيول المركز الأول والكأس الذهبية و275 ألف دولار.

دعم ورعاية

من جهته، أوضح زياد عبد الله كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن نسخة هذا العام رغم الجائحة، التي سادت العالم حرصنا على إقامة هذه البطولة، متجاوزين كل التحديات، مثمناً التزام الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وأضاف أن جديد هذه البطولة تمثل في زيادة عدد الخيول المشاركة، إضافة إلى مشاركة أبرز أربع نجوم بهذه البطولة على مستوى العالم، والأبرز بنسخة هذا العام هو إضافة شوط للمهرات بعمر أقل من سنة، وكانت المشاركة مفتوحة من دون أي شروط لأجل هذا الغرض، واستهدفنا منها منح مربي وملاك الخيول الفرصة لترسيخ مكانة الإنتاج المحلي، الذي تؤكد قيادتنا تفعيله بصورته المثلى.

موعد إنجازات

بدوره، أعرب المهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول عن سعادته، بما حققته خيول مربط دبي بهذه البطولة، والتي تعكس اهتمامنا الكبير بموروثنا التي نعتز بها، وخصوصاً من الإنتاج المحلي الذي نسعى على الدوام لتفعيله، بعد أن أكدت خيوله مكانتها في جميع ساحات المنافسات المحلية والخارجية، موضحاً أن فوز خيولنا بالعديد من الكؤوس هو تأكيد على أرض الواقع، يعكس الحرص على الدوام بالوجود بشكل فاعل ومنافس، بل يحصد العديد من الألقاب.

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