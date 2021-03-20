14 خيلاً تتنافس على لقب بطولة الإمارات في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تتنافس 14 خيلاً من نخبة الخيول القوية على الفوز بلقب بطولة الإمارات في الشوط السادس من الحفل الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء اليوم، والذي يتضمن 7 أشواط ساخنة بمشاركة 100 خيل تتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون و 840 ألف درهم.

وينطلق الحفل عند الخامسة مساء بالشوط الأول على لقب سباق «جبل جيس» المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، وتقام جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر في الشوط الثاني الذي تبلغ جوائزه المالية 70 ألف درهم ويشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول.

ويتواصل التحدي في الشوط الثالث على لقب سباق «جبل حفيت» لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع سباق «جبل الفاية» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 80 ألف درهم.

ويبرز التحدي في الشوط الخامس على لقب سباق «ديربي الإمارات العربي» لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «فوعة»، و «مميزة»، و «مجيب» وتبلغ الجوائز المالية 380 ألفاً، وينطلق في الشوط السادس السباق الأبرز على لقب «بطولة الإمارات» لمسافة 2200 متر والذي تبلغ جوائزه المالية مليون درهم يتنافس عليها 14 خيلاً، ومن الخيول المرشحة لبلوغ منصات التتويج، «صمود» و «أيه أف البيرق»، «بي أف مغادر».

ويختتم الحفل في الشوط السابع والأخير على لقب سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة 2200 متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائزه المالية 380 ألف درهم بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «أيريش فريدوم»، «أيدون كاسل»، «فيرناس».

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