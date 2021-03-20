شريف الحلواني: راضون بنجاح موسم سباقات المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن رضاه التام بنجاح موسم سباقات المضمار الأصفر، خاصة وسط الظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا والتي حرمت الجماهير المحبة من التواجد في مضمارهم العائلي.

وقال: إننا نجحنا في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية الموسم بالتعاون مع جميع الجهات المختصة وكذلك المشاركين والرعاة والإعلاميين، والتي سهلت علينا المهمة، إذ لم يحدث أي ظرف طارئ عطل من مجريات الموسم.

وأضاف: على الرغم من الغياب الجماهيري من سباقات المضمار الأصفر بسبب الظروف الراهنة، فإنهم ظلوا أوفياء للمضمار العائلي عبر تفاعلهم مع المبادرات الإلكترونية التي أطلقناها، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على ارتباط الجماهير الوثيق بالمضمار العائلي، متمنياً عودتهم الموسم المقبل إلى مدرجات المضمار.

وأشار شريف الحلواني إلى أن التحدي الكبير الذي واجهناه قبل بداية الموسم هي التغييرات التي قمنا بها لأرضية المضمار بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والتي لاقت استحساناً كبيراً من قبل كافة المشاركين في سباقات المضمار الأصفر.

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