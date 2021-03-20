عبد الله الأنصاري: نتمنى عودة الجماهير في الموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبد الله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، أن إقامة شوط يحمل اسم الإعلامي الراحل محمد أحمد طه رئيس تحرير مجلة «العاديات» وعضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربي، جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ومتابعة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تكريماً وتقديراً للدور الذي لعبه الراحل الكبير الذي ترك بصمة واضحة ومتميزة في صحافة الفروسية وسباقات الخيل.

وأضاف عبد الله الأنصاري أن الموسم شهد أيضاً إقامة سباق باسم الراحل الدكتور حسين حبيب الرضا تقديراً وعرفاناً لما قام به في دعم وتطوير سباقات الخيول العربية، إذ كان الراحل أحد أبرز المهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

وقال عبد الله الأنصاري: أسعدنا التفاعل الجماهيري مع سباقات ومبادرات المضمار العائلي، متمنيا عودتهم الموسم المقبل عقب انتهاء جائحة «كورونا».

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